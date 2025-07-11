500 млн дол для України — у Сенаті США схвалили проєкт оборонного бюджету-2026

Комітет із питань збройних сил Сенату США 11 липня схвалив виділення 500 млн дол на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.

У Сенаті США схвалили проєкт оборонного бюджету-2026 з допомогою Україні

Члени профільного комітету Сенату на засіданні 26 голосами проти 1 схвалили проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень фінансування Збройних сил США.

Проєкт NDAA передбачає фінансування на національну оборону в розмірі 925 млрд дол, з яких 878,7 млрд дол планується передати Пентагону і 35,2 млрд дол — Міністерству енергетики. Поширити

Законопроєкт також містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а її фінансування збільшується з 300 млн дол у 2025 фінансовому році до 500 млн дол.

Наразі невідомо, чи залишиться це положення у фінальному проєкті NDAA, який ще має бути затверджений усім Сенатом, а також Палатою представників і підписаний Дональдом Трампом.

Тим часом неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на 300 млн дол за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.