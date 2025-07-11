500 млн дол для України — у Сенаті США схвалили проєкт оборонного бюджету-2026
Категорія
Політика
Дата публікації

500 млн дол для України — у Сенаті США схвалили проєкт оборонного бюджету-2026

Сенат
Read in English

Комітет із питань збройних сил Сенату США 11 липня схвалив виділення 500 млн дол на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.

Головні тези:

  • Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету-2026 з виділенням 500 млн дол безпекової допомоги Україні.
  • Законопроєкт також передбачає збільшення фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України до 2028 року.

У Сенаті США схвалили проєкт оборонного бюджету-2026 з допомогою Україні

Члени профільного комітету Сенату на засіданні 26 голосами проти 1 схвалили проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень фінансування Збройних сил США.

Проєкт NDAA передбачає фінансування на національну оборону в розмірі 925 млрд дол, з яких 878,7 млрд дол планується передати Пентагону і 35,2 млрд дол — Міністерству енергетики.

Законопроєкт також містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а її фінансування збільшується з 300 млн дол у 2025 фінансовому році до 500 млн дол.

Наразі невідомо, чи залишиться це положення у фінальному проєкті NDAA, який ще має бути затверджений усім Сенатом, а також Палатою представників і підписаний Дональдом Трампом.

Тим часом неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на 300 млн дол за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.

Публічно президент США розповів, що домовився про надання американської зброї Україні "через НАТО" і щоб Альянс "на 100%" платив за неї.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Норвегія надає близько 580 млн євро для виробництва морських дронів
Норвегія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військова допомога Україні. Швеція надає понад 150 млн дол
Швеція
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога США для України. Що Трамп пообіцяв Зеленському
Що відом про плани Трампа щодо України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?