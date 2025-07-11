500 млн долл для Украины — в Сенате США одобрили проект оборонного бюджета-2026
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500 млн долл для Украины — в Сенате США одобрили проект оборонного бюджета-2026

Сенат
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Комитет по вооруженным силам Сената США 11 июля одобрил выделение 500 млн долл. на помощь безопасности Украины в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Главные тезисы

  • Сенат США утвердил выделение 500 млн долл на помощь безопасности Украины в рамках проекта оборонного бюджета-2026.
  • Проект также предусматривает увеличение финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины до 2028 года.

В Сенате США одобрили проект оборонного бюджета-2026 с помощью Украины

Члены профильного комитета Сената на заседании 26 голосами против 1 одобрили проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), определяющий уровень финансирования Вооруженных сил США.

Проект NDAA предусматривает финансирование на национальную оборону в размере 925 млрд долл., из которых 878,7 млрд долл. планируется передать Пентагону и 35,2 млрд долл. — Министерству энергетики.

Законопроект также содержит положения о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а ее финансирование увеличивается с 300 млн долл. в 2025 финансовом году до 500 млн долл.

Пока неизвестно, останется ли это положение в финальном проекте NDAA, который еще должен быть утвержден всем Сенатом, а также Палатой представителей и подписан Дональдом Трампом.

Между тем, неофициально стало известно, что Трамп планирует впервые при своей каденции передать Украине оружие из запасов США на 300 млн долл. по механизму президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

Публично президент США рассказал, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него.

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