Военная помощь Украине. Швеция предоставляет более 150 млн долл

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (свыше 150 млн долл.) на новые военные возможности для Украины. В частности, речь идет о стволах для САУ Archer и других средствах.
Главные тезисы
- Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон на новые военные возможности для Украины, включая артиллерийские стволы Archer.
- Новая военная помощь включает в себя дальнобойные и подводные средства, грузовики Volvo и Scania, а также другое оборудование.
- Установка Archer оказалась эффективной в Украине, что привело к потребности в новых артиллерийских стволах.
Швеция предоставит новую военную помощь Украине
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.
The government has made the decision to allocate 1.5 billion SEK from support package 18 & 19 towards new military abilities for Ukraine. It consist of over 10 new Archer artillery barrels, long range strike and underwater capabilities, aswell as more logistical support. (1/2) pic.twitter.com/25UETxGUqD— Pål Jonson (@PlJonson) July 3, 2025
По его словам, установка Archer оказалась очень эффективной в Украине и поэтому сейчас нуждается в новых артиллерийских стволах.
Также будут закуплены грузовики Volvo и Scania, а еще новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборонного оборудования.
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