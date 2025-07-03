Военная помощь Украине. Швеция предоставляет более 150 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

Военная помощь Украине. Швеция предоставляет более 150 млн долл

Швеция
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Источник:  online.ua

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (свыше 150 млн долл.) на новые военные возможности для Украины. В частности, речь идет о стволах для САУ Archer и других средствах.

Главные тезисы

  • Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон на новые военные возможности для Украины, включая артиллерийские стволы Archer.
  • Новая военная помощь включает в себя дальнобойные и подводные средства, грузовики Volvo и Scania, а также другое оборудование.
  • Установка Archer оказалась эффективной в Украине, что привело к потребности в новых артиллерийских стволах.

Швеция предоставит новую военную помощь Украине

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает в себя более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую материально-техническую поддержку.

По его словам, установка Archer оказалась очень эффективной в Украине и поэтому сейчас нуждается в новых артиллерийских стволах.

Также будут закуплены грузовики Volvo и Scania, а еще новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборонного оборудования.

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