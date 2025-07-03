Военная помощь Украине. Швеция предоставляет более 150 млн долл

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (свыше 150 млн долл.) на новые военные возможности для Украины. В частности, речь идет о стволах для САУ Archer и других средствах.

Швеция предоставит новую военную помощь Украине

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает в себя более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую материально-техническую поддержку. Поделиться

The government has made the decision to allocate 1.5 billion SEK from support package 18 & 19 towards new military abilities for Ukraine. It consist of over 10 new Archer artillery barrels, long range strike and underwater capabilities, aswell as more logistical support. (1/2) pic.twitter.com/25UETxGUqD — Pål Jonson (@PlJonson) July 3, 2025

По его словам, установка Archer оказалась очень эффективной в Украине и поэтому сейчас нуждается в новых артиллерийских стволах.