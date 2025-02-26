Швеция отправит в Украину две большие газовые турбины
Категория
Экономика
Дата публикации

Швеция отправит в Украину две большие газовые турбины

Швеция
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Источник:  Радио Свобода

Сделанные в Швеции за шведские деньги две крупные газовые турбины готовят доставить в Украину, сообщает посольство Швеции в Украине со ссылкой на министра международного сотрудничества и торговли Бенжамина Дуса.

Главные тезисы

  • Швеция готовится отправить две большие газовые турбины в Украину для обеспечения энергией более чем 370 тысяч человек.
  • Эта поставка турбин от Швеции является важной частью поддержки украинских семей и поможет избежать энергетического кризиса.
  • Россия нанесла значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре массированными ударами, что усугубило ситуацию в стране.

Украина получит от Швеции газовые турбины

Каждая турбина будет генерировать ток для 185 тысяч человек. Мы делаем, что можем поддержать украинские семьи, — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, Россия за три года полномасштабного вторжения нанесла более 30 массированных комплексных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.

Также силы РФ разрушают газовую инфраструктуру Украины. В частности, массированный ракетно-дроновый обстрел был в ночь на 20 февраля.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, повреждения получили, в частности, производственные мощности, целью этих атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

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