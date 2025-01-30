Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд долл — что туда вошло

30 января Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,2 млрд долл.).

Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Этот пакет также усугубит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 миллиарда шведских крон, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности. Поделиться

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом, общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон.

В целом провозглашенный 30 января пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей для передачи Украине.

Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,2 млрд долл.) включает следующие компоненты:

закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;

финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд. шведских крон;

пожертвование оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров Stridsbåt 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7 мм боеприпасов; TOW;200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование;

услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 млн. шведских крон;

обучение стоимостью 650 млн шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда разнообразных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);

решение о поставках стоимостью 400 млн шведских крон (включает разные виды мер по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).

Помощь Украине от Швеции

Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.

В начале ноября 2024 года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.