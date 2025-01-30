Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд долл — что туда вошло

30 января Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,2 млрд долл.).
Главные тезисы
- Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долл, что является самым большим объемом помощи для страны.
- Пакет включает закупки для безвозмездной передачи, финансовые пожертвования и оборудование, усиливающее оборонный потенциал Украины в сфере дальнобойности.
- Швеция активно поддерживает Украину после вторжения России в 2022 году, оказывая финансовую, гуманитарную и военную поддержку.
- Новый пакет военной помощи от Швеции включает два судна для усиления морской безопасности, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Общая сумма предоставленных пакетов военной помощи Украине с начала вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон.
Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи
Этот пакет также усугубит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 миллиарда шведских крон, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.
В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом, общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон.
В целом провозглашенный 30 января пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей для передачи Украине.
Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,2 млрд долл.) включает следующие компоненты:
закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;
финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд. шведских крон;
пожертвование оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров Stridsbåt 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7 мм боеприпасов; TOW;200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование;
услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 млн. шведских крон;
обучение стоимостью 650 млн шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда разнообразных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);
решение о поставках стоимостью 400 млн шведских крон (включает разные виды мер по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).
Помощь Украине от Швеции
Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.
В начале ноября 2024 года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.
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