Швеція надає Україні пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд дол — що туди ввійшло

30 січня Швеція оголосила про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,2 млрд дол).

Швеція надає Україні новий пакет військової допомоги

Цей пакет також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 мільярда шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники великої дальності.

Він також передбачає подвоєння попередніх 16 подарованих Україні бойових катерів типу CB 90 та протитанкового озброєння, а також інвестиції на підтримку української оборонної промисловості. Поширити

У відомстві зазначили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон.

Загалом проголошений 30 січня пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні.

Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон (близько 1,2 млрд дол) включає такі компоненти:

закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;

фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон;

пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон (146 вантажівок; 16 катерів Stridsbåt 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів; 1500 протитанкових ракет TOW; 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання; піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз);

послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 млн шведських крон;

навчання вартістю 650 млн шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);

рішення про постачання вартістю 400 млн шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).

Допомога Україні від Швеції

Швеція активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Її допомога включає фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Стокгольм надає значні обсяги коштів через міжнародні організації, підтримує переселенців, а також передає гуманітарну допомогу.

На початку листопада 2024 року Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.