Швеція відправить в Україну дві великі газові турбіни
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Економіка
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Швеція відправить в Україну дві великі газові турбіни

Швеція
Джерело:  Радіо Свобода

Зроблені у Швеції за шведські гроші дві великі газові турбіни готують доставити в Україну, повідомляє посольство Швеції в Україні з посиланням на міністра з міжнародного співробітництва й торгівлі Бенжаміна Дуса.

Головні тези:

  • Швеція готує до доставки в Україну дві великі газові турбіни, які забезпечать струм для 370 тисяч людей.
  • Постачання газових турбін від Швеції є частиною підтримки українських сімей та допомагає в уникненні відкритого енергетичного кризу.
  • Росія завдала значних збитків українській енергетичній інфраструктурі через масовані удари, спрямовані на зупинку видобутку газу та руйнування газової інфраструктури.

Україна отримає від Швеції газові турбіни

Кожна турбіна генеруватиме струм для 185 тисяч людей. Ми робимо, що можемо, щоби підтримати українські сім’ї, — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.

Також сили РФ руйнують газову інфраструктуру України. Зокрема масований ракетно-дроновий обстріл був в ніч на 20 лютого.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності, метою цих атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

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