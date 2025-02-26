Швеція відправить в Україну дві великі газові турбіни

Зроблені у Швеції за шведські гроші дві великі газові турбіни готують доставити в Україну, повідомляє посольство Швеції в Україні з посиланням на міністра з міжнародного співробітництва й торгівлі Бенжаміна Дуса.

Україна отримає від Швеції газові турбіни

Кожна турбіна генеруватиме струм для 185 тисяч людей. Ми робимо, що можемо, щоби підтримати українські сім’ї, — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.

Також сили РФ руйнують газову інфраструктуру України. Зокрема масований ракетно-дроновий обстріл був в ніч на 20 лютого. Поширити

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності, метою цих атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.