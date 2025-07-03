Військова допомога Україні. Швеція надає понад 150 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

Військова допомога Україні. Швеція надає понад 150 млн дол

Швеція
Read in English
Джерело:  online.ua

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 млн дол) на нові військові можливості для України. Зокрема, йдеться про стволи для САУ Archer та інші засоби

Головні тези:

  • Швеція надає понад 150 млн дол на нові військові можливості для України.
  • Військова допомога включає нові артилерійські стволи Archer, далекобійні і підводні засоби, вантажівки Volvo і Scania та інше обладнання.
  • Установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні, тому виникає потреба у нових артилерійських стволах.

Швеція надасть нову військову допомогу Україні

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Уряд ухвалив рішення виділити 1,5 мільярда шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні і підводні засоби, а також більшу матеріально-технічну підтримку.

За його словами, установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні та тому зараз потребує нових артилерійських стволів.

Також будуть закуплені вантажівки Volvo і Scania, а ще нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція надає Україні пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд дол — що туди ввійшло
Міністерство оборони Швеції
Швеція
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція відправить в Україну дві великі газові турбіни
Швеція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 1,6 млрд дол
Швеція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?