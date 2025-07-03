Військова допомога Україні. Швеція надає понад 150 млн дол

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 млн дол) на нові військові можливості для України. Зокрема, йдеться про стволи для САУ Archer та інші засоби
Головні тези:
- Швеція надає понад 150 млн дол на нові військові можливості для України.
- Військова допомога включає нові артилерійські стволи Archer, далекобійні і підводні засоби, вантажівки Volvo і Scania та інше обладнання.
- Установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні, тому виникає потреба у нових артилерійських стволах.
Швеція надасть нову військову допомогу Україні
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.
The government has made the decision to allocate 1.5 billion SEK from support package 18 & 19 towards new military abilities for Ukraine. It consist of over 10 new Archer artillery barrels, long range strike and underwater capabilities, aswell as more logistical support. (1/2) pic.twitter.com/25UETxGUqD— Pål Jonson (@PlJonson) July 3, 2025
За його словами, установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні та тому зараз потребує нових артилерійських стволів.
Також будуть закуплені вантажівки Volvo і Scania, а ще нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-