Військова допомога Україні. Швеція надає понад 150 млн дол

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 млн дол) на нові військові можливості для України. Зокрема, йдеться про стволи для САУ Archer та інші засоби

Швеція надасть нову військову допомогу Україні

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Уряд ухвалив рішення виділити 1,5 мільярда шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні і підводні засоби, а також більшу матеріально-технічну підтримку. Поширити

The government has made the decision to allocate 1.5 billion SEK from support package 18 & 19 towards new military abilities for Ukraine. It consist of over 10 new Archer artillery barrels, long range strike and underwater capabilities, aswell as more logistical support. (1/2) pic.twitter.com/25UETxGUqD — Pål Jonson (@PlJonson) July 3, 2025

За його словами, установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні та тому зараз потребує нових артилерійських стволів.