Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 1,6 млрд дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 1,6 млрд дол

Швеція
Read in English
Джерело:  Reuters

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 16 мільярдів шведських крон (близько 1,6 млрд дол). Це найбільший пакет, який коли-небудь надавала ця країна.

Головні тези:

  • Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні на 1,6 млрд дол, розпочавши найбільшу допомогу в історії від цієї країни.
  • Зазначено, що частина коштів піде на придбання військового обладнання та підтримку протиповітряної оборони українських сил.
  • Крім фінансової підтримки, Швеція повідомила про посилення допомоги в наданні технологій для артилерії та морського потенціалу України.

Україна отримає нову військову допомогу від Швеції

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Найбільша частина пакета — 9,2 млрд крон — піде на військове обладнання, яке Швеція закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Згодом Йонсон уточнив, що до пакета увійшла підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Раніше Швеція повідомляла, що планує значно посилити підтримку України. Зокрема у 2025 році вона вирішила виділити на підтримку України більше грошей — 40 млрд крон (майже 4 млрд дол) замість раніше запланованих 25 млрд. Ці кошти підуть на допомогу Україні у війні проти російської агресії.

Нещодавно Швеція анонсувала «найбільший план з переозброєння з часів Холодної війни» та посилення допомоги Україні

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція почала активно готуватися до вторгнення РФ
армія Швеції
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція надає Україні пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд дол — що туди ввійшло
Міністерство оборони Швеції
Швеція
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція відправить в Україну дві великі газові турбіни
Швеція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?