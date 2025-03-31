Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 1,6 млрд дол

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 16 мільярдів шведських крон (близько 1,6 млрд дол). Це найбільший пакет, який коли-небудь надавала ця країна.
Головні тези:
- Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні на 1,6 млрд дол, розпочавши найбільшу допомогу в історії від цієї країни.
- Зазначено, що частина коштів піде на придбання військового обладнання та підтримку протиповітряної оборони українських сил.
- Крім фінансової підтримки, Швеція повідомила про посилення допомоги в наданні технологій для артилерії та морського потенціалу України.
Україна отримає нову військову допомогу від Швеції
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Найбільша частина пакета — 9,2 млрд крон — піде на військове обладнання, яке Швеція закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.
Згодом Йонсон уточнив, що до пакета увійшла підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.
Нещодавно Швеція анонсувала «найбільший план з переозброєння з часів Холодної війни» та посилення допомоги Україні
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