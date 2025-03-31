Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 1,6 млрд дол

Раніше Швеція повідомляла, що планує значно посилити підтримку України. Зокрема у 2025 році вона вирішила виділити на підтримку України більше грошей — 40 млрд крон (майже 4 млрд дол) замість раніше запланованих 25 млрд. Ці кошти підуть на допомогу Україні у війні проти російської агресії.