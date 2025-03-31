Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму 1,6 млрд долл

Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине на 16 миллиардов шведских крон (около 1,6 млрд долл.). Это самый большой пакет, который когда-либо предоставляла эта страна.
Главные тезисы
- Швеция выделяет Украине рекордный пакет военной помощи на сумму 1,6 млрд долл, что является самым крупным в истории страны.
- Большая часть средств будет направлена на покупку военного оборудования и поддержку противовоздушной обороны украинских сил.
- Помимо финансовой поддержки, Швеция усилит передачу технологий для артиллерии и морского флота Украины.
Украина получит новую военную помощь от Швеции
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Наибольшая часть пакета — 9,2 млрд крон — пойдет на военное оборудование, которое Швеция закупит под руководством Шведского управления по материальному обеспечению обороны.
Затем Йонсон уточнил, что в пакет вошла поддержка противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.
Недавно Швеция анонсировала «крупнейший план по перевооружению со времен Холодной войны» и усилению помощи Украине
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