Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму 1,6 млрд долл

Ранее Швеция сообщала, что намерена значительно усилить поддержку Украины. В частности, в 2025 году она решила выделить на поддержку Украины больше денег — 40 млрд крон (почти 4 млрд долл.) вместо ранее запланированных 25 млрд. долларов. Эти средства будут направлены на помощь Украине в войне против российской агрессии.