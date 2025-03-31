Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму 1,6 млрд долл
Категория
Украина
Дата публикации

Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму 1,6 млрд долл

Швеция
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Источник:  Reuters

Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине на 16 миллиардов шведских крон (около 1,6 млрд долл.). Это самый большой пакет, который когда-либо предоставляла эта страна.

Главные тезисы

  • Швеция выделяет Украине рекордный пакет военной помощи на сумму 1,6 млрд долл, что является самым крупным в истории страны.
  • Большая часть средств будет направлена на покупку военного оборудования и поддержку противовоздушной обороны украинских сил.
  • Помимо финансовой поддержки, Швеция усилит передачу технологий для артиллерии и морского флота Украины.

Украина получит новую военную помощь от Швеции

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Наибольшая часть пакета — 9,2 млрд крон — пойдет на военное оборудование, которое Швеция закупит под руководством Шведского управления по материальному обеспечению обороны.

Затем Йонсон уточнил, что в пакет вошла поддержка противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Ранее Швеция сообщала, что намерена значительно усилить поддержку Украины. В частности, в 2025 году она решила выделить на поддержку Украины больше денег — 40 млрд крон (почти 4 млрд долл.) вместо ранее запланированных 25 млрд. долларов. Эти средства будут направлены на помощь Украине в войне против российской агрессии.

Недавно Швеция анонсировала «крупнейший план по перевооружению со времен Холодной войны» и усилению помощи Украине

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