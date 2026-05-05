53-річна акторка Кемерон Діас народила третю дитину
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

53-річна акторка Кемерон Діас народила третю дитину

Родина Кемерон Діас продовжує збільшуватися
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома американська акторка Кемерон Діас втретє стало мамою — цього разу зірка народила сина. Малюк отримав незвичне та рідкісне ім'я Наутас.

Головні тези:

  • Кемерон Діас та її чоловік уже виховують 6-річну доньку та 2-річного сина.
  • Голлівудська акторка рідко розкриває подробиці свого особистого життя.

Родина Кемерон Діас продовжує збільшуватися

Радісною звісткою поділився коханий акторки — музиканта Бенджі Медден.

Він опублікував малюнок корабля, на якому розсекречено ім'я новонародженого малюка.

Кемерон і я щасливі, оголошуючи про народження нашої третьої дитини, Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку! Ми любимо наше сімейне життя — наші діти здорові й щасливі, і ми вдячні за це, — йдеться в заяві Бенджі Меддена.

Фанати одразу звернули увагу на те, що сама Кемерон утрималася від публічних заяв.

Попри це, вона залишила під дописом чоловіка смайлик у вигляді сердечка.

Як уже згадувалося раніше, Діас та Медден створили родину ще 11 років тому.

Закохані виховують 6-річну доньку Реддікс Вайлдфлавер Медден, яка, за чутками, народилася завдяки сурогатній матері та 2-річного сина Кардинала Меддена.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Трамп знову спровокував гучний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Геллі Беррі знову наречена

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?