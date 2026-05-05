53-річна акторка Кемерон Діас народила третю дитину

Всесвітньо відома американська акторка Кемерон Діас втретє стало мамою — цього разу зірка народила сина. Малюк отримав незвичне та рідкісне ім'я Наутас.
Головні тези:
- Кемерон Діас та її чоловік уже виховують 6-річну доньку та 2-річного сина.
- Голлівудська акторка рідко розкриває подробиці свого особистого життя.
Родина Кемерон Діас продовжує збільшуватися
Радісною звісткою поділився коханий акторки — музиканта Бенджі Медден.
Він опублікував малюнок корабля, на якому розсекречено ім'я новонародженого малюка.
Фанати одразу звернули увагу на те, що сама Кемерон утрималася від публічних заяв.
Попри це, вона залишила під дописом чоловіка смайлик у вигляді сердечка.
Як уже згадувалося раніше, Діас та Медден створили родину ще 11 років тому.
Закохані виховують 6-річну доньку Реддікс Вайлдфлавер Медден, яка, за чутками, народилася завдяки сурогатній матері та 2-річного сина Кардинала Меддена.
