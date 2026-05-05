53-річна акторка Кемерон Діас народила третю дитину

Всесвітньо відома американська акторка Кемерон Діас втретє стало мамою — цього разу зірка народила сина. Малюк отримав незвичне та рідкісне ім'я Наутас.

Родина Кемерон Діас продовжує збільшуватися

Радісною звісткою поділився коханий акторки — музиканта Бенджі Медден.

Він опублікував малюнок корабля, на якому розсекречено ім'я новонародженого малюка.

Кемерон і я щасливі, оголошуючи про народження нашої третьої дитини, Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку! Ми любимо наше сімейне життя — наші діти здорові й щасливі, і ми вдячні за це, — йдеться в заяві Бенджі Меддена. Поширити

Фанати одразу звернули увагу на те, що сама Кемерон утрималася від публічних заяв.

Попри це, вона залишила під дописом чоловіка смайлик у вигляді сердечка.

Як уже згадувалося раніше, Діас та Медден створили родину ще 11 років тому.