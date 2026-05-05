53-летняя актриса Кэмерон Диас родила третьего ребенка

Всемирно известная американская актриса Кэмерон Диас в третий раз стала мамой – на этот раз звезда родила сына. Малыш получил необычное и редкое имя Наутас.
Главные тезисы
- Кэмерон Диас и ее муж уже воспитывают 6-летнюю дочь и 2-летнего сына.
- Голливудская актриса редко раскрывает подробности своей личной жизни.
Семья Кэмерон Диас продолжает увеличиваться
Радостным известием поделился любимый актрисы — музыканта Бенджи Мэдден.
Он опубликовал рисунок корабля, на котором рассекречено имя новорожденного малыша.
Фанаты сразу обратили внимание на то, что сама Кэмерон воздержалась от публичных заявлений.
Несмотря на это, она оставила под постом мужа смайлик в виде сердечка.
Как уже упоминалось ранее, Диас и Мэдден создали семью еще 11 лет назад.
Влюбленные воспитывают 6-летнюю дочь Реддикс Уайлдфлавер Мэдден, которая, по слухам, родилась благодаря суррогатной матери и 2-летнего сына Кардинала Мэддена.
