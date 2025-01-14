53-річна мільйонерка віддала всі свої гроші за "роман" з Бредом Піттом
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

53-річна мільйонерка віддала всі свої гроші за "роман" з Бредом Піттом

Бред Пітт
Джерело:  online.ua

Журналісти дізналися шокуючу історію француженки Анни (прізвище не розголошується - ред.), яка віддала усі свої кошти, щоб полонити серце голлівудського актора Бреда Пітта. Однак лише згодом вона дізналася, що стала жертвою шахраїв.

Головні тези:

  • Шахраї вигадали історію про хворобу актора та змогли виманити у жертви 830 тис євро.
  • Після втрати величезної суми грошей француженка намагалася скоїти самогубство і потрапила до лікарні.

Шахраї у соцмережах видавали себе за Бреда Пітта

Згідно з даними видання Voici, 53-річна жінка була заміжня за мільйонером.

2 роки тому вона вирішила зареєструватися в Інстаграмі, щоб хизуватися світлинами з відпочинку разом з чоловіком та донькою.

Після цього вона отримала повідомлення нібито від "мами" актора — Джейн Етта Пітт. Шахраї під виглядом жінки почали брехати, що саме Анна зможе зробити її сина щасливим після розлучення з Анджеліною Джолі.

На цьому тлі мільйонерка подала на розлучення з чоловіком, адже повірила, що зможе закрутити роман з Бредом Піттом.

Фейковий Пітт швидко завоював прихильність Анни. Зокрема, він робив їй компліменти, зізнавався у коханні та присвячував вірші. А також робив подарунки — коштовні аксесуари та сумки. Вже тоді в жінки почали виманювати гроші. Вона сплатила 5 тисяч євро за те, щоб посилка нібито пройшла митницю.

Як мільйонерка втратила усі свої гроші заради “Пітта”

Журналісти зазначають, що шахраї виманили останні гроші в Анни, коли запевнили її, що чоловік важко хворий.

Від імені “Бреда” вони брехали про рак нирки, а також те, що його потрібне термінове лікування.

Сам він не міг оплатити лікування через судову тяганину з Анджеліною Джолі та тому, що його рахунки були заблоковані. Жінка не вагаючись надсилала кошти на "лікування" Бреда. Фейкові операції обійшлися їй у 830 тисяч євро. А шахраї дякували їй світлинами актора, створеними за допомогою нейромережі, з лікарняної палати.

Після того як Анна дізналася, що стала жертвою шахраїв, вона намагалася скоїти самогубство.

Згодом жінку госпіталізували до клініки з діагнозом "затяжна депресія".

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