53-річна мільйонерка віддала всі свої гроші за "роман" з Бредом Піттом

Журналісти дізналися шокуючу історію француженки Анни (прізвище не розголошується - ред.), яка віддала усі свої кошти, щоб полонити серце голлівудського актора Бреда Пітта. Однак лише згодом вона дізналася, що стала жертвою шахраїв.
Головні тези:
- Шахраї вигадали історію про хворобу актора та змогли виманити у жертви 830 тис євро.
- Після втрати величезної суми грошей француженка намагалася скоїти самогубство і потрапила до лікарні.
Шахраї у соцмережах видавали себе за Бреда Пітта
Згідно з даними видання Voici, 53-річна жінка була заміжня за мільйонером.
2 роки тому вона вирішила зареєструватися в Інстаграмі, щоб хизуватися світлинами з відпочинку разом з чоловіком та донькою.
Після цього вона отримала повідомлення нібито від "мами" актора — Джейн Етта Пітт. Шахраї під виглядом жінки почали брехати, що саме Анна зможе зробити її сина щасливим після розлучення з Анджеліною Джолі.
На цьому тлі мільйонерка подала на розлучення з чоловіком, адже повірила, що зможе закрутити роман з Бредом Піттом.
Як мільйонерка втратила усі свої гроші заради “Пітта”
Журналісти зазначають, що шахраї виманили останні гроші в Анни, коли запевнили її, що чоловік важко хворий.
Від імені “Бреда” вони брехали про рак нирки, а також те, що його потрібне термінове лікування.
Після того як Анна дізналася, що стала жертвою шахраїв, вона намагалася скоїти самогубство.
Згодом жінку госпіталізували до клініки з діагнозом "затяжна депресія".
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-