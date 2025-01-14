53-летняя миллионерша отдала все свои деньги за "роман" с Брэдом Питтом

Журналисты узнали шокирующую историю француженки Анны (фамилия не разглашается – ред.), которая отдала все свои деньги, чтобы пленить сердце голливудского актера Брэда Питта. Однако лишь позже она узнала, что стала жертвой мошенников.
Главные тезисы
- Мошенники придумали историю о болезни актера и смогли выманить у жертвы 830 тысяч евро.
- После потери огромной суммы денег француженка пыталась совершить самоубийство и попала в больницу.
Мошенники в соцсетях выдавали себя за Брэда Питта
Согласно данным издания Voici, 53-летняя женщина была замужем за миллионером.
2 года назад она решила зарегистрироваться в Инстаграм, чтобы хвастаться фотографиями отдыха вместе с мужем и дочерью.
После этого она получила сообщение якобы от "мамы" актера — Джейн Этта Питт. Мошенники под видом женщины начали врать, что именно Анна сможет сделать ее сына счастливым после развода с Анджелиной Джоли.
На этом фоне миллионерша подала на развод с мужем, ведь поверила, что сможет закрутить роман с Брэдом Питтом.
Как миллионерша потеряла все свои деньги ради "Питта"
Журналисты отмечают, что мошенники выманили последние деньги у Анны, когда заверили ее, что мужчина тяжело болен.
От имени "Брэда" они врали о раке почки, а также о том, что ему нужно срочное лечение.
После того как Анна узнала, что стала жертвой мошенников, она пыталась совершить самоубийство.
Впоследствии женщину госпитализировали в клинику с диагнозом "затяжная депрессия".
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