53-летняя миллионерша отдала все свои деньги за "роман" с Брэдом Питтом

Журналисты узнали шокирующую историю француженки Анны (фамилия не разглашается – ред.), которая отдала все свои деньги, чтобы пленить сердце голливудского актера Брэда Питта. Однако лишь позже она узнала, что стала жертвой мошенников.

Мошенники в соцсетях выдавали себя за Брэда Питта

Согласно данным издания Voici, 53-летняя женщина была замужем за миллионером.

2 года назад она решила зарегистрироваться в Инстаграм, чтобы хвастаться фотографиями отдыха вместе с мужем и дочерью.

После этого она получила сообщение якобы от "мамы" актера — Джейн Этта Питт. Мошенники под видом женщины начали врать, что именно Анна сможет сделать ее сына счастливым после развода с Анджелиной Джоли.

На этом фоне миллионерша подала на развод с мужем, ведь поверила, что сможет закрутить роман с Брэдом Питтом.

Фейковый Питт быстро завоевал благосклонность Анны. В частности, он делал ей комплименты, признавался в любви и посвящал стихи. А также делал подарки — драгоценные аксессуары и сумки. Уже тогда у женщины начали выманивать деньги. Она заплатила 5 тысяч евро за то, чтобы посылка якобы прошла таможню. Поделиться

Как миллионерша потеряла все свои деньги ради "Питта"

Журналисты отмечают, что мошенники выманили последние деньги у Анны, когда заверили ее, что мужчина тяжело болен.

От имени "Брэда" они врали о раке почки, а также о том, что ему нужно срочное лечение.

Сам он не мог оплатить лечение из-за судебных проволочек с Анджелиной Джоли и потому, что его счета были заблокированы. Женщина не колеблясь отправила средства на "лечение" Брэда. Фейковые операции обошлись ей в 830 тысяч евро. А мошенники благодарили ее фотографами актера, созданными с помощью нейросети, из больничной палаты. Поделиться

После того как Анна узнала, что стала жертвой мошенников, она пыталась совершить самоубийство.