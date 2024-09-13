6 млрд дол допомоги для України опинилась під загрозою. Хто може їх врятувати

Іноземні журналісти б'ють на сполох, адже до кінця вересня 2024 року можуть “згоріти” 6 млрд доларів американської допомоги для України. Наразі ситуацію може врятувати Конгрес.

Україна може втратити мільярди доларів

Як вдалося дізнатися журналістам, Конгрес у екстреному порядку повинен ухвалити рішення про розширення повноважень Міноборони США стосовно відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Команда американського лідера Джо Байдена уже звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці збираються ухвалити до кінця фінансового року (до 30 вересня). Поширити

Що важливо розуміти, це потрібно, щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи.

На переконання американських посадовців, повноваження вдасться продовжити ще на рік.

Просто зараз команда Міноборони США розглядає й інші варіанти, як захистити допомогу для України, якщо Конгрес не проголосує фінансування. Журналістам поки не вдалося дізнатися, про які сценарії йдеться.

Як стверджують інсайдери, для надання допомоги Україні зараз доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на постачання довгострокового постачання зброї.

Що відомо про нову американську допомогу для України

За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, йдеться про понад 700 мільйонів доларів.

Частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими, — наголосив американський дипломат. Поширити

Він також додав, що енергетична підтримка у розмірі 325 млн доларів допоможе:

відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях, посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Окрім того, наголошується, що близько 290 млн доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.