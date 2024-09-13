6 млрд дол допомоги для України опинилась під загрозою. Хто може їх врятувати

Іноземні журналісти б'ють на сполох, адже до кінця вересня 2024 року можуть “згоріти” 6 млрд доларів американської допомоги для України. Наразі ситуацію може врятувати Конгрес.
Головні тези:
- Збереження допомоги залежить від рішення Конгресу США про розширення повноважень Міноборони щодо відправлення зброї в Україну.
- Нова американська допомога для України складається з 700 мільйонів доларів, частину яких спрямовано на зміцнення енергосистеми.
- Енергетична підтримка в розмірі 325 млн доларів дозволить відремонтувати українські енергогенеруючі потужності та посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.
Україна може втратити мільярди доларів
Як вдалося дізнатися журналістам, Конгрес у екстреному порядку повинен ухвалити рішення про розширення повноважень Міноборони США стосовно відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.
Що важливо розуміти, це потрібно, щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи.
На переконання американських посадовців, повноваження вдасться продовжити ще на рік.
Просто зараз команда Міноборони США розглядає й інші варіанти, як захистити допомогу для України, якщо Конгрес не проголосує фінансування. Журналістам поки не вдалося дізнатися, про які сценарії йдеться.
Як стверджують інсайдери, для надання допомоги Україні зараз доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на постачання довгострокового постачання зброї.
Що відомо про нову американську допомогу для України
За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, йдеться про понад 700 мільйонів доларів.
Він також додав, що енергетична підтримка у розмірі 325 млн доларів допоможе:
відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності,
забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях,
посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.
Окрім того, наголошується, що близько 290 млн доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.
Ентоні Блінкен додав, що ррешта допомоги, а це 102 млн доларів, буде спрямована на заходи з розмінування.
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