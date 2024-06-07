За словами заступника радника президента США з нацбезпеки Джонатана Файнера, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні необхідна не якась конкретна зброя, а постійні пакети військової допомоги.

Як має виглядати допомога Україні від партнерів для перемоги у війні

Існує ідея, що "вони перебувають в одній системі від якогось масштабного прориву, в результаті якого вони отримають цю систему і жорстоко розправляться з російською армією. Це не така війна, - зазначає Файнер. Поширити

Представник Білого дому зазначив, що хотів бачити безперервні поставки Україні від США артсистем та засобів ППО, яких українські військові наразі потребують найбільше.

Якщо є дві речі, які ми могли б надати українцям у нескінченній кількості, щоб спробувати переломити хід цієї війни, то це артилерійські боєприпаси і перехоплювачі ППО, - переконаний Файнер. Поширити

Заступник радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки додав, що наразі США просто не виробляють необхідні Україні озброєння у достатній кількості, однак виробництво зростає і на початку наступного року ситуація має виглядати набагато краще.

Зокрема, у травні цього року аналітики консалтингової фірми Bain & Company зазначили, що Росія виробляє артилерійські боєприпаси у 3 рази швидше ніж партнери України по НАТО і за меншу суму.

Очікується, що цьогоріч країна-агресорка відремонтує або зробить до 4,5 млн артилерійських снарядів.

Проте США, як і деякі з їхніх союзників і партнерів у Європі, працюють над різким збільшенням виробництва артилерійських снарядів, особливо затребуваних 155-мм снарядів.

До російського вторгнення в Україну США виробляли близько 14 тис снарядів на місяць, але мета полягає в тому, щоб довести це число до 100 тис до 2025 року.

За словами Файнера, США запускають спільне виробництво з Києвом, щоб розвивати свою оборонну промисловість і конкурувати з виробничими можливостями Росії.

Наразі українські військові заявляють, що потребують значно більшої кількості артснарядів та поставок додаткових систем ППО.

Також українські військові жаліються на недостатню кількість отриманих від США танків M1 Abrams.

Цей конфлікт між двома дуже схожими арміями, у певному сенсі, набагато більше пов'язаний із базовим блокуванням і веденням бойових дій. Вони залишаться ключовим аспектом сучасної війни: виробництво не надвисокоефективних озброєнь, критично важливі боєприпаси, які ми випустили з ладу, - підкреслює Файнер. Поширити

Яку тактику американські аналітики радять Україні для перемоги у війні

За словами засновника і президента Інституту прогресивної політики Вілла Маршалла у матеріалі видання The Hill, аби Україні перемогти Росію, яка переважає за ресурсами і кількістю живої сили, українські військові мають вдатись до тактики партизанської війни.

Зокрема, аналітик поділив розв’язану Росією злочинну війну проти України на 2 етапи.

На першому етапі окупаційна армія РФ зазнала поразки, намагаючись захопити всю Україну.

Українські військові відбили першу потужну хвилю вторгнення злочинної армії РФ та повернули частину захоплених територій.

Але вже влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско. Так почався другий етап війни, на якому Росія реалізує свою чисельну та ресурсну перевагу.

Маршалл зауважує, що більший обсяг людських ресурсів та більша оборонно-промислова база дали Росії змогу перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак перемога Росії зовсім не є більш імовірною, ніж її поразка.

На думку аналітика, щоб вирватися з лещат російської воєнної машини і змінити ситуацію на власну користь, Україні потрібно вдатися до "партизанської тактики".

Це могло б стати третім етапом війни, де Україна зможе виснажити сильнішого ворога, маючи менше сил.

Маршалл радить українцям уникати виснажливих боїв, зберігаючи людей і техніку, щоб мати можливість реагувати на зміни фронтової ситуації.

Якщо Захід і далі підживлюватиме українську армію військовою допомогою, це дасть змогу компенсувати перевагу Росії в людях і техніці.