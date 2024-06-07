За словами заступника радника президента США з нацбезпеки Джонатана Файнера, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні необхідна не якась конкретна зброя, а постійні пакети військової допомоги.
Головні тези:
- Однією з ключових потреб України для перемоги у війні є постійні поставки військової допомоги, зокрема артилерійських боєприпасів та систем ППО.
- Американські експерти радять українській армії вдатися до тактики партизанської війни для подолання чисельної переваги Росії.
- Для компенсації ресурсної та технічної переваги Росії, Україні необхідна постійна військова допомога від Заходу.
- Розвиток оборонної промисловості в Україні та спільне виробництво з американськими партнерами допоможе підвищити виробництво військової техніки та артилерії.
- Україні варто уникати виснажливих боїв та впровадити партизанську тактику для успішної боротьби з російською агресією.
Як має виглядати допомога Україні від партнерів для перемоги у війні
Представник Білого дому зазначив, що хотів бачити безперервні поставки Україні від США артсистем та засобів ППО, яких українські військові наразі потребують найбільше.
Заступник радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки додав, що наразі США просто не виробляють необхідні Україні озброєння у достатній кількості, однак виробництво зростає і на початку наступного року ситуація має виглядати набагато краще.
Зокрема, у травні цього року аналітики консалтингової фірми Bain & Company зазначили, що Росія виробляє артилерійські боєприпаси у 3 рази швидше ніж партнери України по НАТО і за меншу суму.
Очікується, що цьогоріч країна-агресорка відремонтує або зробить до 4,5 млн артилерійських снарядів.
Проте США, як і деякі з їхніх союзників і партнерів у Європі, працюють над різким збільшенням виробництва артилерійських снарядів, особливо затребуваних 155-мм снарядів.
До російського вторгнення в Україну США виробляли близько 14 тис снарядів на місяць, але мета полягає в тому, щоб довести це число до 100 тис до 2025 року.
За словами Файнера, США запускають спільне виробництво з Києвом, щоб розвивати свою оборонну промисловість і конкурувати з виробничими можливостями Росії.
Наразі українські військові заявляють, що потребують значно більшої кількості артснарядів та поставок додаткових систем ППО.
Також українські військові жаліються на недостатню кількість отриманих від США танків M1 Abrams.
Яку тактику американські аналітики радять Україні для перемоги у війні
За словами засновника і президента Інституту прогресивної політики Вілла Маршалла у матеріалі видання The Hill, аби Україні перемогти Росію, яка переважає за ресурсами і кількістю живої сили, українські військові мають вдатись до тактики партизанської війни.
Зокрема, аналітик поділив розв’язану Росією злочинну війну проти України на 2 етапи.
На першому етапі окупаційна армія РФ зазнала поразки, намагаючись захопити всю Україну.
Українські військові відбили першу потужну хвилю вторгнення злочинної армії РФ та повернули частину захоплених територій.
Але вже влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско. Так почався другий етап війни, на якому Росія реалізує свою чисельну та ресурсну перевагу.
Маршалл зауважує, що більший обсяг людських ресурсів та більша оборонно-промислова база дали Росії змогу перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак перемога Росії зовсім не є більш імовірною, ніж її поразка.
На думку аналітика, щоб вирватися з лещат російської воєнної машини і змінити ситуацію на власну користь, Україні потрібно вдатися до "партизанської тактики".
Це могло б стати третім етапом війни, де Україна зможе виснажити сильнішого ворога, маючи менше сил.
Маршалл радить українцям уникати виснажливих боїв, зберігаючи людей і техніку, щоб мати можливість реагувати на зміни фронтової ситуації.
Якщо Захід і далі підживлюватиме українську армію військовою допомогою, це дасть змогу компенсувати перевагу Росії в людях і техніці.
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