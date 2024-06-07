Какой должна быть помощь Украине для победы в войне ― ответ Белого дома
Категория
Украина
Дата публикации

Какой должна быть помощь Украине для победы в войне ― ответ Белого дома

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Business Insider

По словам заместителя советника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера, для победы в развязанной Россией преступной войне необходимо не какое-либо конкретное оружие, а постоянные пакеты военной помощи.

Главные тезисы

  • Один из ключевых аспектов победы Украины в войне - постоянная военная помощь, включая артиллерийские боеприпасы и системы ПВО.
  • Эксперты советуют украинской армии принять тактику партизанской войны для преодоления численного превосходства России.
  • США и другие западные союзники работают над увеличением производства военной техники для Украины, чтобы компенсировать ресурсное преимущество России.
  • Успешная борьба с российской агрессией требует избегать изнурительных боев и стратегически использовать партизанскую тактику.
  • Использование партизанской тактики и непрерывные поставки военной помощи от партнеров могут помочь Украине изменить ход войны на свою пользу.

Как выглядит помощь Украине от партнеров для победы в войне

Существует идея, что они находятся в одной системе от какого-то масштабного прорыва, в результате которого они получат эту систему и жестоко расправятся с российской армией. Это не такая война, - отмечает Файнер.

Представитель Белого дома отметил, что хотел видеть непрерывные поставки Украине от США артсистем и средств ПВО, в которых украинские военные сейчас нуждаются больше всего.

Если есть две вещи, которые мы могли бы предоставить украинцам в бесконечном количестве, чтобы попытаться переломить ход этой войны, это артиллерийские боеприпасы и перехватчики ПВО, - убежден Файнер.

Заместитель советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности добавил, что в настоящее время США просто не производят необходимые Украине вооружения в достаточном количестве, однако производство растет, и в начале следующего года ситуация должна выглядеть гораздо лучше.

В частности, в мае этого года аналитики консалтинговой фирмы Bain & Company отметили, что Россия производит артиллерийские боеприпасы в 3 раза быстрее партнеров Украины по НАТО и за меньшую сумму.

Ожидается, что в этом году страна-агрессор отремонтирует или сделает до 4,5 млн артиллерийских снарядов.

Однако США, как и некоторые их союзники и партнеры в Европе, работают над резким увеличением производства артиллерийских снарядов, особенно востребованных 155-мм снарядов.

До российского вторжения в Украину США производили около 14 тыс. снарядов в месяц, но цель состоит в том, чтобы довести это число до 100 тыс. к 2025 году.

По словам Файнера, США запускают совместное производство с Киевом, чтобы развивать свою оборонную промышленность и конкурировать с производственными возможностями России.

В настоящее время украинские военные заявляют, что нуждаются в значительно большем количестве артснарядов и поставках дополнительных систем ПВО.

Также украинские военные жалуются на недостаточное количество полученных от США танков M1 Abrams.

Этот конфликт между двумя очень похожими армиями, в известном смысле, гораздо больше связан с базовой блокировкой и ведением боевых действий. Они останутся ключевым аспектом современной войны: производство не сверхвысокоэффективных вооружений, критически важные боеприпасы, которые мы выпустили из строя, - подчеркивает Файнер.

Какую тактику американские аналитики советуют Украине для победы в войне

По словам основателя и президента Института прогрессивной политики Вилла Маршалла в материале издания The Hill, чтобы Украине победить Россию, которая преобладает по ресурсам и количеству живой силы, украинские военные должны прибегнуть к тактике партизанской войны.

В частности, аналитик разделил развязанную Россией преступную войну против Украины на 2 этапа.

На первом этапе оккупационная армия РФ потерпела поражение, пытаясь захватить всю Украину.

Украинские военные отразили первую мощную волну вторжения преступной армии РФ и вернули часть захваченных территорий.

Но уже летом 2023 года украинское контрнаступление потерпело фиаско. Так начался второй этап войны, на котором Россия реализует свое численное и ресурсное преимущество.

Маршалл отмечает, что больший объем человеческих ресурсов и большая оборонно-промышленная база позволили России перехватить стратегическую инициативу на фронте. Однако победа России вовсе не вероятно, чем ее поражение.

По мнению аналитика, чтобы вырваться из тисков российской военной машины и изменить ситуацию в собственную пользу, Украине нужно прибегнуть к "партизанской тактике".

Это могло бы стать третьим этапом войны, где Украина сможет истощить более сильного врага, имея меньше сил.

Маршалл советует украинцам избегать изнурительных боев, сохраняя людей и технику, чтобы реагировать на изменения фронтовой ситуации.

Если Запад и дальше будет подпитывать украинскую армию военной помощью, это позволит компенсировать преимущество России в людях и технике.

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