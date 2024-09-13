6 млрд долл. помощи для Украины оказались под угрозой. Кто может их спасти

Иностранные журналисты бьют тревогу, ведь до конца сентября 2024 года могут "сгореть" 6 млрд долларов американской помощи для Украины. Ситуацию может спасти только Конгресс Штатов.
Главные тезисы
- Сохранение помощи зависит от решения Конгресса США о расширении полномочий Минобороны по отправке оружия в Украину.
- Новая американская помощь для Украины состоит из 700 миллионов долларов, часть которых направлена на укрепление энергосистемы.
- Энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов позволит отремонтировать украинские энергогенерирующие мощности и усилить физическую безопасность энергетической инфраструктуры.
Украина может потерять миллиарды долларов
Как удалось узнать журналистам, Конгресс в экстренном порядке должен принять решение о расширении полномочий Минобороны США по отправке оружия из своих запасов в Украину.
Что важно понимать, это нужно, чтобы профинансировать федеральное правительство и не допустить остановки его работы.
По убеждению американских чиновников, полномочия удастся продлить еще на год.
Просто сейчас команда Минобороны США рассматривает другие варианты, как защитить помощь для Украины, если Конгресс не проголосует финансирование. Журналистам пока не удалось узнать, о каких сценариях идет речь.
Как утверждают инсайдеры, для оказания помощи Украине сейчас доступно чуть более 4 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку долгосрочных поставок оружия.
Что известно о новой американской помощи для Украины
По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, речь идет о более чем 700 миллионах долларов.
Он также добавил, что энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов поможет:
отремонтировать и восстановить украинские энергогенерирующие мощности,
обеспечить резервное питание в чрезвычайных ситуациях,
усилить физическую сохранность энергетической инфраструктуры.
Кроме того, указано, что около 290 млн долларов пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.
Энтони Блинкен добавил, что остаток помощи, а это 102 млн долларов, будет направлен на разминирование.
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