6 млрд долл. помощи для Украины оказались под угрозой. Кто может их спасти

Иностранные журналисты бьют тревогу, ведь до конца сентября 2024 года могут "сгореть" 6 млрд долларов американской помощи для Украины. Ситуацию может спасти только Конгресс Штатов.

Украина может потерять миллиарды долларов

Как удалось узнать журналистам, Конгресс в экстренном порядке должен принять решение о расширении полномочий Минобороны США по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Команда американского лидера Джо Байдена уже обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели собираются принять до конца финансового года (до 30 сентября). Поделиться

Что важно понимать, это нужно, чтобы профинансировать федеральное правительство и не допустить остановки его работы.

По убеждению американских чиновников, полномочия удастся продлить еще на год.

Просто сейчас команда Минобороны США рассматривает другие варианты, как защитить помощь для Украины, если Конгресс не проголосует финансирование. Журналистам пока не удалось узнать, о каких сценариях идет речь.

Как утверждают инсайдеры, для оказания помощи Украине сейчас доступно чуть более 4 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку долгосрочных поставок оружия.

Что известно о новой американской помощи для Украины

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, речь идет о более чем 700 миллионах долларов.

Часть помощи будет направлена на укрепление энергосистемы, которую Россия неоднократно подвергала ударам в преддверии ожидаемой тяжелой зимы, — отметил американский дипломат. Поделиться

Он также добавил, что энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов поможет:

отремонтировать и восстановить украинские энергогенерирующие мощности, обеспечить резервное питание в чрезвычайных ситуациях, усилить физическую сохранность энергетической инфраструктуры.

Кроме того, указано, что около 290 млн долларов пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.