Житель Великої Британії Бен Віттен у віці 6 років знайшов на пляжі у графстві Сассекс сокиру періоду неандертальців віком у понад 50 тис років та протягом 3 років зберігав її у себе вдома.

Як знайдене хлопчиком цікаве блискуче каміння виявилось рідкісною неандертальською сокирою

Зазначається, що через деякий час після власної знахідки хлопчик відвідав виставку у музеї Вортінга, де були представлені аналогічні предмети кам’яного віку.

Так він дізнався, що знайшов на пляжі не просто цікаве блискуче каміння.

Я просто подумав, що він має інакший вигляд, ніж усі інші гальки і камені, — розповів журналістам на цей час вже 9-річний Бен Віттен. Поширити

Сім’я хлопчика звернулась до куратора музею Джеймса Сейнсбері, який не очікував побачити нічого особливо цікавого.

У чому полягає надзвичайна рідкісність знахідки Бена

Однак під час ретельного розгляду з’ясувалось, що мова йде про дійсно надзвичайно рідкісну річ, неандертальську сокиру, періоду гомінінів, другу з аналогічних знайдених на території графства Сассекс.

Ідеальний стан цієї сокири навів Сейнсбері на думку, що вона протягом тисяч років пролежала під водою.

Але Бен помітив її на пляжі та мав необхідні засоби, щоб ідентифікувати її як об'єкт, який потрібно зберегти.

За словами Сейнсбері, знайдений предмет — не просто неандертальська сокира, а а мустьєрська ручна сокира, що використовувалась для дроблення кісток і вилучення поживного кісткового мозку.

Це інструмент з важливого моменту історії гомінінів, безпосередньо перед їхнім зникненням.

Він належить до дуже пізнього періоду неандертальців, коли їхні дні в Європі та Британії були дійсно полічені, — пояснює куратор музею Вортінга. Поширити

За його словами, надзвичайно рідкісна неандертальська сокира була в такому ідеальному стані, що її навіть не могло винести з моря на берег.

Бен знайшов крем'яну сокиру у верхній гальці на пляжі Шорхем, тому дуже складно з упевненістю сказати, чи була сокира спочатку загублена там, чи її витягли з прибережних річкових відкладень під час робіт зі зміцнення берегової оборони, — зазначив Сейнсбері. Поширити

Бен погодився надати свою безцінну знахідку в Worthing Theatres and Museum, щоб вони могли виставити її до лютого.