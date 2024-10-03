Що відомо про рідкісне сонячне затемнення

Зокрема, спостерігати за затемненням мали змогу жителі острова Пасхи, Чилі та Аргентини.

Вогняне кільце пройшло над Тихим океаном і дісталось Атлантичного, де перестало бути видимим.

Найзручнішим місцем для спостережень була Аргентина.

Місяць закриває Сонце, однак його розміри недостатні, щоб повністю закрити сонячний диск, що імітує появу вогняного кола.

Одним із найбільш популярних для огляду затемнення був таємничий острів Пасхи, або Рапа-Нуї, як його називають довколишні жителі. Сюди з різних куточків світу прибули астролюбителі, журналісти та фотографи.

Це було неймовірно. Напруга! Хмара покинула сонце лише за 10 секунд до появи затемнення, а інша з’явилася через хвилину після закінчення кільця. Нам дуже пощастило! Було неймовірно насправді побачити кільце, знаючи, що у мене шансів не більше 50 на 50, — розповідає мисливець за сонячними затемненнями, науковий журналіст з Британії і редактор WhenIsTheNextEclipse.com Джеймі Картер. Поширити

Він зазначив, що за кілька хвилин до того, як утворилось кільце, стало дуже холодно через те, що Місяць заблокував сонячні промені, спрямовані на Землю.

За словами британського астрофотографа Джоша Друрі, який разом із матір’ю приїхав на острів Пасхи із метою побачити затемнення, наступного разу побачити аналогічну подію на острові можна буде лише через 312 років.

Коли та де чекати наступного сонячного затемнення

Астрономи зазначають, що наступне сонячне затемнення має відбутись 29 березня 2025 року. Його частково можна буде спостерігати з території північно-західної Африки, частини Європи та на півночі Росії.

Ще одне часткове сонячне затемнення можна буде побачити 21 вересня наступного року деяких частин південної частини Тихого океану, Нової Зеландії та Антарктиди.

Наступне вогняне кільце з’явиться над південною Аргентиною, Чилі, Південною Африкою та Антарктидою 17 лютого 2026 року.

А на повне затемнення Сонця доведеться почекати до 12 серпня 2026 року, і його можна буде побачити з Північної Америки, Західної Африки та Європи.

Науковці зазначають, що за їхніми підрахунками, за подією могли спостерігати близько 240 млн людей.