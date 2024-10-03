2 жовтня жителі Південної Америки мали можливість спостерігати за рідкісним сонячним затемненням, відомим як “вогняне кільце”.
Головні тези:
- Жителі Південної Америки були свідками рідкісного сонячного затемнення, відомого як “вогняне кільце”.
- Спостереження за затемненням було можливе з острова Пасхи, Чилі та Аргентини, з вражаючими моментами відкриття та закриття 'кільця'.
- Наступне сонячне затемнення заплановане на 2025 рік, з частковими спостереженнями в території Африки та Європи.
- Прогнозується, що наступний шанс побачити аналогічну подію, як на острові Пасхи, відбудеться лише через 312 років.
- Повне затемнення Сонця відбудеться у серпні 2026 року та буде доступне для спостереження з Північної Америки, Західної Африки та Європи.
Що відомо про рідкісне сонячне затемнення
Зокрема, спостерігати за затемненням мали змогу жителі острова Пасхи, Чилі та Аргентини.
Вогняне кільце пройшло над Тихим океаном і дісталось Атлантичного, де перестало бути видимим.
Найзручнішим місцем для спостережень була Аргентина.
Місяць закриває Сонце, однак його розміри недостатні, щоб повністю закрити сонячний диск, що імітує появу вогняного кола.
Одним із найбільш популярних для огляду затемнення був таємничий острів Пасхи, або Рапа-Нуї, як його називають довколишні жителі. Сюди з різних куточків світу прибули астролюбителі, журналісти та фотографи.
Він зазначив, що за кілька хвилин до того, як утворилось кільце, стало дуже холодно через те, що Місяць заблокував сонячні промені, спрямовані на Землю.
За словами британського астрофотографа Джоша Друрі, який разом із матір’ю приїхав на острів Пасхи із метою побачити затемнення, наступного разу побачити аналогічну подію на острові можна буде лише через 312 років.
Коли та де чекати наступного сонячного затемнення
Астрономи зазначають, що наступне сонячне затемнення має відбутись 29 березня 2025 року. Його частково можна буде спостерігати з території північно-західної Африки, частини Європи та на півночі Росії.
Ще одне часткове сонячне затемнення можна буде побачити 21 вересня наступного року деяких частин південної частини Тихого океану, Нової Зеландії та Антарктиди.
Наступне вогняне кільце з’явиться над південною Аргентиною, Чилі, Південною Африкою та Антарктидою 17 лютого 2026 року.
А на повне затемнення Сонця доведеться почекати до 12 серпня 2026 року, і його можна буде побачити з Північної Америки, Західної Африки та Європи.
Науковці зазначають, що за їхніми підрахунками, за подією могли спостерігати близько 240 млн людей.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-