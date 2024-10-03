Что известно о редком солнечном затмении

В частности, наблюдать за затемнением могли жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.

Огненное кольцо прошло над Тихим океаном и досталось Атлантическому, где перестало быть видимым.

Самым удобным местом для наблюдений была Аргентина.

Луна закрывает Солнце, однако ее размеры недостаточны, чтобы полностью закрыть солнечный диск, имитирующий появление огненного круга.

Одним из наиболее популярных для обозрения затемнения был таинственный остров Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют близлежащие жители. Сюда из разных уголков мира прибыли астролюбители, журналисты и фотографы.

Это было невероятно. Напряжение! Облако покинуло солнце только за 10 секунд до появления затемнения, а другое появилось через минуту после окончания кольца. Нам очень повезло! Было невероятно действительно увидеть кольцо, зная, что у меня шансов не больше 50 на 50, — рассказывает охотник за солнечными затмениями, научный журналист из Британии и редактор WhenIsTheNextEclipse.com Джейми Картер. Поделиться

Он отметил, что за несколько минут до того, как образовалось кольцо, стало очень холодно из-за того, что Луна заблокировала солнечные лучи, направленные на Землю.

По словам британского астрофотографа Джоша Друри, который вместе с матерью приехал на остров Пасхи с целью увидеть затмение, в следующий раз увидеть аналогичное событие на острове можно будет только через 312 лет.

Когда и где ждать следующего солнечного затмения

Астрономы отмечают, что следующее солнечное затмение должно произойти 29 марта 2025 года. Его частично можно будет наблюдать с территории северо-западной Африки, Европы и на севере России.

Еще одно частичное солнечное затмение можно будет увидеть 21 сентября в следующем году некоторых частей южной части Тихого океана, Новой Зеландии и Антарктиды.

Следующее огненное кольцо появится над Южной Аргентиной, Чили, Южной Африкой и Антарктидой 17 февраля 2026 года.

А полное затмение Солнца придется подождать до 12 августа 2026 года, и его можно будет увидеть из Северной Америки, Западной Африки и Европы.

Ученые отмечают, что по их подсчетам за событием могли наблюдать около 240 млн человек.