2 октября жители Южной Америки имели возможность наблюдать за редким солнечным затмением, известным как "огненное кольцо".
Главные тезисы
- Жители Южной Америки стали свидетелями редкого солнечного затмения под названием “огненное кольцо”.
- Следующее солнечное затмение запланировано на 2025 год с частичными наблюдениями в территории Африки и Европы.
- Наблюдение за затмением производилось с острова Пасхи, Чили и Аргентины, со впечатляющими моментами открытия и закрытия кольца.
- Следующий шанс увидеть аналогичное событие, как на острове Пасхи, состоится только через 312 лет, а полное затмение Солнца ожидается в августе 2026 года.
- Ученые подсчитали, что около 240 миллионов человек могли стать свидетелями этого редкого астрономического явления.
Что известно о редком солнечном затмении
В частности, наблюдать за затемнением могли жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.
Огненное кольцо прошло над Тихим океаном и досталось Атлантическому, где перестало быть видимым.
Самым удобным местом для наблюдений была Аргентина.
Луна закрывает Солнце, однако ее размеры недостаточны, чтобы полностью закрыть солнечный диск, имитирующий появление огненного круга.
Одним из наиболее популярных для обозрения затемнения был таинственный остров Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют близлежащие жители. Сюда из разных уголков мира прибыли астролюбители, журналисты и фотографы.
Он отметил, что за несколько минут до того, как образовалось кольцо, стало очень холодно из-за того, что Луна заблокировала солнечные лучи, направленные на Землю.
По словам британского астрофотографа Джоша Друри, который вместе с матерью приехал на остров Пасхи с целью увидеть затмение, в следующий раз увидеть аналогичное событие на острове можно будет только через 312 лет.
Когда и где ждать следующего солнечного затмения
Астрономы отмечают, что следующее солнечное затмение должно произойти 29 марта 2025 года. Его частично можно будет наблюдать с территории северо-западной Африки, Европы и на севере России.
Еще одно частичное солнечное затмение можно будет увидеть 21 сентября в следующем году некоторых частей южной части Тихого океана, Новой Зеландии и Антарктиды.
Следующее огненное кольцо появится над Южной Аргентиной, Чили, Южной Африкой и Антарктидой 17 февраля 2026 года.
А полное затмение Солнца придется подождать до 12 августа 2026 года, и его можно будет увидеть из Северной Америки, Западной Африки и Европы.
Ученые отмечают, что по их подсчетам за событием могли наблюдать около 240 млн человек.
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