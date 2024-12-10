6-летний мальчик из Британии нашел на пляже топор неандертальца. Что он с ним сделал
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

6-летний мальчик из Британии нашел на пляже топор неандертальца. Что он с ним сделал

Редкий неандертальский топор
Читати українською
Источник:  BBC

Житель Великобритании Бен Виттен в возрасте 6 лет нашел на пляже в графстве Сассекс топор периода неандертальцев старше 50 тыс. лет и в течение 3 лет хранил его у себя дома.

Главные тезисы

  • Шестилетний мальчик из Британии нашел неандертальский топор старше 50 тыс. лет на пляже в графстве Сассекс.
  • Топор был редким экземпляром из важного периода истории гомининов, использовавшимся для дробления костей и извлечения костного мозга.
  • Мальчик передал удивительную находку в музей, где она стала редким экземпляром для региона и пришедшейся по времени позднему периоду неандертальцев.
  • Найденный топор оказался в идеальном состоянии, что указывает на его длительное пребывание под водой в течение тысяч лет.
  • Данная находка стала одним из немногих экземпляров неандертальских топоров, когда-либо найденных в регионе, и вызвала большой интерес у исследователей и общественности.

Как найденные мальчиком интересные блестящие камни оказались редким неандертальским топором

Отмечается, что спустя время после собственной находки мальчик посетил выставку в музее Уортинга, где были представлены аналогичные предметы каменного века.

Так он узнал, что нашел на пляже не просто интересные блестящие камни.

Я просто подумал, что он выглядит иначе, чем все остальные гальки и камни, — рассказал журналистам к этому времени уже 9-летний Бен Виттен.

Семья мальчика обратилась к куратору музея Джеймсу Сейнсбери, который не ожидал увидеть ничего особенно интересного.

В чем чрезвычайная редкость находки Бена

Однако во время тщательного рассмотрения выяснилось, что речь идет о действительно чрезвычайно редкой вещи, неандертальском топоре, периоде гомининов, втором из аналогичных найденных на территории графства Сассекс.

Идеальное состояние этого топора привел Сейнсбери на мысль, что он в течение тысяч лет пролежал под водой.

Но Бен заметил ее на пляже и обладал необходимыми средствами, чтобы идентифицировать ее как объект, который нужно сохранить.

По словам Сейнсбери, найденный предмет — не просто неандертальский топор, а мустьерский ручной топор, который использовался для дробления костей и извлечения питательного костного мозга.

Это инструмент из важного момента истории гомининов, непосредственно перед их исчезновением.

Он относится к очень позднему периоду неандертальцев, когда их дни в Европе и Британии были действительно сочтены, — объясняет куратор музея Уортинга.

По его словам, чрезвычайно редкий неандертальский топор был в таком идеальном состоянии, что его даже не могло вынести с моря на берег.

Бен нашел кремневый топор в верхней гальке на пляже Шорхэм, поэтому очень сложно с уверенностью сказать, был ли топор сначала утерян там, или его извлекли из прибрежных речных отложений во время работ по укреплению береговой обороны, — отметил Сейнсбери.

Бен согласился предоставить свою бесценную находку в Worthing Theatres and Museum, чтобы они могли выставить ее до февраля.

В Сассексе до этого был обнаружен единственный экземпляр такого рода, поскольку численность неандертальцев всегда считалась незначительной. Бен не только обнаружил невозможный старый топор, но и один из немногих экземпляров, когда-либо найденных в этом районе.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Жители Южной Америки стали свидетелями редкого солнечного затмения ― видео
солнечное затмение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Считались вымершими. Какие редкие животные до сих пор живут рядом с нами
Длинноклювая ехидна Аттенборо
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Японские астрофизики сфотографировали загадочную и очень редкую галактику
Кольцеобразная галактика

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?