Житель Великобритании Бен Виттен в возрасте 6 лет нашел на пляже в графстве Сассекс топор периода неандертальцев старше 50 тыс. лет и в течение 3 лет хранил его у себя дома.

Как найденные мальчиком интересные блестящие камни оказались редким неандертальским топором

Отмечается, что спустя время после собственной находки мальчик посетил выставку в музее Уортинга, где были представлены аналогичные предметы каменного века.

Так он узнал, что нашел на пляже не просто интересные блестящие камни.

Я просто подумал, что он выглядит иначе, чем все остальные гальки и камни, — рассказал журналистам к этому времени уже 9-летний Бен Виттен. Поделиться

Семья мальчика обратилась к куратору музея Джеймсу Сейнсбери, который не ожидал увидеть ничего особенно интересного.

В чем чрезвычайная редкость находки Бена

Однако во время тщательного рассмотрения выяснилось, что речь идет о действительно чрезвычайно редкой вещи, неандертальском топоре, периоде гомининов, втором из аналогичных найденных на территории графства Сассекс.

Идеальное состояние этого топора привел Сейнсбери на мысль, что он в течение тысяч лет пролежал под водой.

Но Бен заметил ее на пляже и обладал необходимыми средствами, чтобы идентифицировать ее как объект, который нужно сохранить.

По словам Сейнсбери, найденный предмет — не просто неандертальский топор, а мустьерский ручной топор, который использовался для дробления костей и извлечения питательного костного мозга.

Это инструмент из важного момента истории гомининов, непосредственно перед их исчезновением.

Он относится к очень позднему периоду неандертальцев, когда их дни в Европе и Британии были действительно сочтены, — объясняет куратор музея Уортинга. Поделиться

По его словам, чрезвычайно редкий неандертальский топор был в таком идеальном состоянии, что его даже не могло вынести с моря на берег.

Бен нашел кремневый топор в верхней гальке на пляже Шорхэм, поэтому очень сложно с уверенностью сказать, был ли топор сначала утерян там, или его извлекли из прибрежных речных отложений во время работ по укреплению береговой обороны, — отметил Сейнсбери. Поделиться

Бен согласился предоставить свою бесценную находку в Worthing Theatres and Museum, чтобы они могли выставить ее до февраля.