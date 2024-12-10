Житель Великобритании Бен Виттен в возрасте 6 лет нашел на пляже в графстве Сассекс топор периода неандертальцев старше 50 тыс. лет и в течение 3 лет хранил его у себя дома.
Главные тезисы
- Шестилетний мальчик из Британии нашел неандертальский топор старше 50 тыс. лет на пляже в графстве Сассекс.
- Топор был редким экземпляром из важного периода истории гомининов, использовавшимся для дробления костей и извлечения костного мозга.
- Мальчик передал удивительную находку в музей, где она стала редким экземпляром для региона и пришедшейся по времени позднему периоду неандертальцев.
- Найденный топор оказался в идеальном состоянии, что указывает на его длительное пребывание под водой в течение тысяч лет.
- Данная находка стала одним из немногих экземпляров неандертальских топоров, когда-либо найденных в регионе, и вызвала большой интерес у исследователей и общественности.
Как найденные мальчиком интересные блестящие камни оказались редким неандертальским топором
Отмечается, что спустя время после собственной находки мальчик посетил выставку в музее Уортинга, где были представлены аналогичные предметы каменного века.
Так он узнал, что нашел на пляже не просто интересные блестящие камни.
Семья мальчика обратилась к куратору музея Джеймсу Сейнсбери, который не ожидал увидеть ничего особенно интересного.
В чем чрезвычайная редкость находки Бена
Однако во время тщательного рассмотрения выяснилось, что речь идет о действительно чрезвычайно редкой вещи, неандертальском топоре, периоде гомининов, втором из аналогичных найденных на территории графства Сассекс.
Идеальное состояние этого топора привел Сейнсбери на мысль, что он в течение тысяч лет пролежал под водой.
Но Бен заметил ее на пляже и обладал необходимыми средствами, чтобы идентифицировать ее как объект, который нужно сохранить.
По словам Сейнсбери, найденный предмет — не просто неандертальский топор, а мустьерский ручной топор, который использовался для дробления костей и извлечения питательного костного мозга.
Это инструмент из важного момента истории гомининов, непосредственно перед их исчезновением.
По его словам, чрезвычайно редкий неандертальский топор был в таком идеальном состоянии, что его даже не могло вынести с моря на берег.
Бен согласился предоставить свою бесценную находку в Worthing Theatres and Museum, чтобы они могли выставить ее до февраля.
В Сассексе до этого был обнаружен единственный экземпляр такого рода, поскольку численность неандертальцев всегда считалась незначительной. Бен не только обнаружил невозможный старый топор, но и один из немногих экземпляров, когда-либо найденных в этом районе.
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