6 українських фільмів покажуть на Гамбурзькому кінофестивалі. Які саме

На Гамбурзькому кінофестивалі відбудеться національний конкурс українських повнометражних фільмів. На ньому представлять шість вітчизняних стрічок, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Українські фільми покажуть на Гамбурзькому кінофестивалі

Конкурс проведе Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Це вже третій подібний захід у рамках Filmfest Hamburg.

Кінофестиваль триватиме з 26 вересня по 5 жовтня 2024 року.

На національному конкурсі буде представлено шість українських кінострічок.

1 «Редакція» режисера Романа Бондарчука. Історія про регіонального журналіста, який прагне справедливості, але стикається з жорстокою реальністю.



2 «Сірі бджоли» режисера Дмитра Мойсеєва. Драма про двох чоловіків, які ворогують з дитинства. Вони живуть у «сірій зоні» під час АТО та не мають навіть електрики в будинках.

3 «Степне» режисерки Марини Вроди. Історія чоловіка, який повертається додому для того, аби потурбуватись про вмираючу матір, а натомість дізнається таємницю про скарб.

4 «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова. У центрі сюжету молодий чоловік, який у 70-х роках потрапив до психлікарні через любов до західного року. Фільм показує ганебну сторінку історії СРСР та особливості «каральної психіатрії».

5 «Дім за склом» режисера Тараса Дроня. Життя щасливої архітекторки Вікторії різко змінюється, коли її донька зникає. Щобільше, зникає і її хлопець, якого звинувачують у торгівлі наркотиками.

6 «Киснева Станція» режисера Івана Тимченка. Біографічна драма про кримськотатарського лідера Мустафу Джемілєва.

Вийшов перший тизер українського мультфільму «Наша Файта»

Анімаційна студія Animagrad, яка вже відома як творець популярного мультика «Мавка. Лісова пісня» випустить нову роботу у співпраці з ужгородською студією «Наша Файта».

У мультику покажуть історію 30-річного невдахи, який помилково опинився на небесах. Вищі сили дають йому можливість повернутись на землю та переграти своє життя.