6 украинских фильмов покажут на Гамбургском кинофестивале. Какие именно

На Гамбургском кинофестивале пройдет национальный конкурс украинских полнометражных фильмов. На нем представят шесть отечественных лент, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Главные тезисы
- Национальный конкурс украинских фильмов состоится на Гамбургском кинофестивале с участием шести отечественных фильмов.
- Среди украинских фильмов, которые покажут на кинофестивале, стоит выделить «Редакцию», «Серые пчелы», «Степное», «Божевольные», «Дом за стеклом» и «Кислородную Станцию».
- Фестиваль пройдет с 26 сентября по 5 октября 2024 года.
Украинские фильмы покажут на Гамбургском кинофестивале
Конкурс проведет Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Это уже третье подобное мероприятие в рамках Filmfest Hamburg.
Кинофестиваль состоится с 26 сентября по 5 октября 2024 года.
На национальном конкурсе будут представлены шесть украинских кинолент.
1 "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. История о региональном журналисте, который стремится к справедливости, но сталкивается с жестокой реальностью.
2 «Серые пчелы» режиссера Дмитрия Моисеева. Драма о двух мужчинах, враждующих с детства. Они живут в “серой зоне” во время АТО и не имеют даже электричества в домах.
3 «Степное» режиссера Марины Вроды. История мужчины, который возвращается домой для того, чтобы позаботиться об умирающей матери, а узнает тайну о сокровище.
4 «БожеВільні» режиссера Дениса Тарасова. В центре сюжета молодой человек, который в 70-х годах попал в психушку из-за любви к западному року. Фильм показывает позорную страницу истории СССР и особенности “карательной психиатрии”.
5 «Дом за стеклом» режиссера Тараса Дроня. Жизнь счастливой архитектора Виктории резко меняется, когда ее дочь исчезает. Более того, исчезает и ее парень, обвиняемый в торговле наркотиками.
6 «Кислородная Станция» режиссера Ивана Тимченко. Биографическая драма о крымскотатарском лидере Мустафе Джемилеве.
Вышел первый тизер украинского мультфильма «Наша Файта»
Анимационная студия Animagrad, которая уже известна как создатель популярного мультика «Мавка. Лесная песня» выпустит новую работу в сотрудничестве с ужгородской студией «Наша Файта».
В мультике покажут историю 30-летнего неудачника, ошибочно оказавшегося на небесах. Высшие силы позволяют ему вернуться на землю и переиграть свою жизнь.
Герою мультика поставили условие: найти человека, которому он не будет безразличным. Так он попадает на передовую.
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