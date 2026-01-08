600 тис домогосподарств Дніпропетровщини досі залишаються без електроенергії
Категорія
Економіка
Дата публікації

600 тис домогосподарств Дніпропетровщини досі залишаються без електроенергії

ДТЕК
генератор

200 тис родин Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів. Проте 600 тис домогосподарств залишаються без електроенергії. Особливо важка ситуація у Дніпрі.

Головні тези:

  • У Дніпропетровській області 600 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії після обстрілів.
  • Для розв'язання проблеми енергозабезпечення проводяться роботи з відновлення електропостачання критичним обʼєктам та житловим будинкам.
  • Місто Дніпро потерпає внаслідок обстрілів та проблем із енергопостачанням, що є викликом національного рівня.

Дніпропетровщина без світла: яка ситуація

У ДТЕК заявили, що продовжують повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою.

Без світла залишається близько 600 тис родин області. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак.

Ситуація у Дніпрі є однією з найскладніших. За словами мера міста Бориса Філатова, це надзвичайна ситуація національного рівня.

Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня.

Філатов додав, що від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.

У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.

Усі котельні вчора було знеструмлено, і зараз фахівці докладають всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу. В місті працюють пункти незламності.

Дитячі садочки працюють по чотири години, а у школах продовжено канікули до 11 січня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Чернігівщині та Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів
Евакуація на Чернігівщині та Дніпропетровщині - що важливо знати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія дронами атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є поранені
Дніпро
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Блекаут після обстрілів. На Дніпропетровщині та Запоріжжі відновлюють енергопостачання — Кулеба
Олексій Кулеба
блекаут

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?