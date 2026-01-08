600 тис домогосподарств Дніпропетровщини досі залишаються без електроенергії

200 тис родин Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів. Проте 600 тис домогосподарств залишаються без електроенергії. Особливо важка ситуація у Дніпрі.

Дніпропетровщина без світла: яка ситуація

У ДТЕК заявили, що продовжують повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою.

Без світла залишається близько 600 тис родин області. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак.

Ситуація у Дніпрі є однією з найскладніших. За словами мера міста Бориса Філатова, це надзвичайна ситуація національного рівня.

Філатов додав, що від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.

У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.

Усі котельні вчора було знеструмлено, і зараз фахівці докладають всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу. В місті працюють пункти незламності.