600 тис домогосподарств Дніпропетровщини досі залишаються без електроенергії

200 тис родин Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів. Проте 600 тис домогосподарств залишаються без електроенергії. Особливо важка ситуація у Дніпрі.
Головні тези:
- У Дніпропетровській області 600 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії після обстрілів.
- Для розв'язання проблеми енергозабезпечення проводяться роботи з відновлення електропостачання критичним обʼєктам та житловим будинкам.
- Місто Дніпро потерпає внаслідок обстрілів та проблем із енергопостачанням, що є викликом національного рівня.
Дніпропетровщина без світла: яка ситуація
У ДТЕК заявили, що продовжують повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою.
Без світла залишається близько 600 тис родин області. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак.
Ситуація у Дніпрі є однією з найскладніших. За словами мера міста Бориса Філатова, це надзвичайна ситуація національного рівня.
Філатов додав, що від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.
У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.
Усі котельні вчора було знеструмлено, і зараз фахівці докладають всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу. В місті працюють пункти незламності.
