600 тыс домохозяйств Днепропетровщины до сих пор остаются без электроэнергии
Экономика
200 тыс семей Днепропетровщины снова со светом после обстрелов. Однако 600 тыс домохозяйств остаются без электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация в Днепре.

  • 600 тыс домохозяйств Днепропетровщины страдают от отсутствия электроэнергии после обстрелов.
  • Проводятся работы по возобновлению электроснабжения критическим объектам и жилым домам.
  • Ситуация в Днепре одна из самых сложных, требующая национального вмешательства.

Днепропетровщина без света: какая ситуация

В ДТЭК заявили, что продолжают возвращать электроэнергию и критическую инфраструктуру. Пока почти все объекты с напряжением.

Без света остается около 600 тыс семей области. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей Днепропетровщины. Работы задерживают воздушные тревоги и опасности новых атак.

Ситуация в Днепре одна из самых сложных. По словам мэра города Бориса Филатова, это чрезвычайная обстановка национального уровня.

Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня.

Филатов добавил, что с ночи город отрабатывает все положенные алгоритмы.

В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заживлена. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков.

Все котельные вчера были обесточены, и сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить их работу. В городе работают пункты несокрушимости.

Детские садики работают по четыре часа, а в школах продлены каникулы до 11 января.

