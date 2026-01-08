600 тыс домохозяйств Днепропетровщины до сих пор остаются без электроэнергии

200 тыс семей Днепропетровщины снова со светом после обстрелов. Однако 600 тыс домохозяйств остаются без электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация в Днепре.
Главные тезисы
- 600 тыс домохозяйств Днепропетровщины страдают от отсутствия электроэнергии после обстрелов.
- Проводятся работы по возобновлению электроснабжения критическим объектам и жилым домам.
- Ситуация в Днепре одна из самых сложных, требующая национального вмешательства.
Днепропетровщина без света: какая ситуация
В ДТЭК заявили, что продолжают возвращать электроэнергию и критическую инфраструктуру. Пока почти все объекты с напряжением.
Без света остается около 600 тыс семей области. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей Днепропетровщины. Работы задерживают воздушные тревоги и опасности новых атак.
Ситуация в Днепре одна из самых сложных. По словам мэра города Бориса Филатова, это чрезвычайная обстановка национального уровня.
Филатов добавил, что с ночи город отрабатывает все положенные алгоритмы.
В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заживлена. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков.
Все котельные вчера были обесточены, и сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить их работу. В городе работают пункты несокрушимости.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-