Россия дронами атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дронами атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

Днепро
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российские дроны днем 7 января ударили по Васильковской общине Синельниковского района Днепропетровщины: есть погибшие и раненые.

Главные тезисы

  • 7 января Российские дроны совершили атаку по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровщины.
  • В результате трагической атаки погибла 77-летняя женщина, еще трое человек получили ранения и находятся под наблюдением врачей.

Россия убила пенсионерку в Днепропетровской области

Трагическое известие пришло из Васильковской общины Синельниковщины.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

Туда агрессор направил БПЛА. В результате погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнование родным и близким.

Еще три человека пострадали. Это 56-летняя местная и мужчины 43 и 75 лет.

Все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести.

