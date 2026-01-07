Россия дронами атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

Российские дроны днем 7 января ударили по Васильковской общине Синельниковского района Днепропетровщины: есть погибшие и раненые.
Главные тезисы
- 7 января Российские дроны совершили атаку по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровщины.
- В результате трагической атаки погибла 77-летняя женщина, еще трое человек получили ранения и находятся под наблюдением врачей.
Россия убила пенсионерку в Днепропетровской области
Трагическое известие пришло из Васильковской общины Синельниковщины.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
Еще три человека пострадали. Это 56-летняя местная и мужчины 43 и 75 лет.
Все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести.
