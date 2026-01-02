Принудительная эвакуация детей проходит в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей
В рамках принудительной эвакуации из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей вывезут более 3 тысяч детей вместе с родителями.

  • Более 3 тысяч детей вместе с родителями эвакуируют из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
  • Эвакуированные дети и семьи получают комплексную поддержку в транзитных центрах: гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Украина принудительно эвакуирует детей с родителями из 44 населенных пунктов двух областей

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Из-за сложной ситуации безопасности приняли решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской эвакуируют 2 тысячи 463 детей из 40 населенных пунктов пяти общин.

Кулеба проинформировал, что отдельно в Координационном штабе по эвакуации обсудили ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати — продолжается.

Важно, чтобы области, принимающие эвакуированные, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей, подчеркнул Кулеба.

По его словам, всего с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировали 150 тысяч человек. Среди них около 18 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью.

Для координации действий работают 17 транзитных центров. В центрах люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку государства и гуманитарных партнерских организаций.

В местах временного проживания внутри перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.

Также работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию по эвакуации, временному проживанию, получению статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц.

Кулеба поблагодарил всех служб, волонтерских организаций, прифронтовых общин и областных военных администраций за скорые совместные действия и помощь гражданам.

