Принудительная эвакуация детей проходит в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей

В рамках принудительной эвакуации из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей вывезут более 3 тысяч детей вместе с родителями.
Главные тезисы
- Более 3 тысяч детей вместе с родителями эвакуируют из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Эвакуированные дети и семьи получают комплексную поддержку в транзитных центрах: гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Украина принудительно эвакуирует детей с родителями из 44 населенных пунктов двух областей
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской эвакуируют 2 тысячи 463 детей из 40 населенных пунктов пяти общин.
Кулеба проинформировал, что отдельно в Координационном штабе по эвакуации обсудили ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати — продолжается.
Важно, чтобы области, принимающие эвакуированные, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей, подчеркнул Кулеба.
Для координации действий работают 17 транзитных центров. В центрах люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку государства и гуманитарных партнерских организаций.
В местах временного проживания внутри перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.
Также работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию по эвакуации, временному проживанию, получению статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-