Примусова евакуація дітей проходить у низці населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей

Олексій Кулеба
діти

У межах примусової евакуації із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької і Дніпропетровської областей вивезуть понад 3 тисячі дітей разом із батьками.

Головні тези:

  • У межах примусової евакуації з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей вивезуть понад 3 тисячі дітей разом із батьками.
  • Протягом часу з червня 2025 року евакуйовано 150 тисяч людей, з них 18 тисяч дітей, від яких отримують комплексну підтримку в транзитних центрах.
  • Центри надають гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також фінансову підтримку від держави й гуманітарних організацій.

Україна примусово евакуює дітей з батьками з 44 населених пунктів двох областей

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через складну безпекову ситуацію ухвалили рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

За його словами, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини із 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській евакуюють 2 тисячі 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.

Кулеба поінформував, що окремо у Координаційному штабі з питань евакуації обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох — триває.

Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин, підкреслив Кулеба.

За його словами, загалом з 1 червня 2025 року із прифронтових територій до більш безпечних областей евакуювали 150 тисяч людей. Серед них майже 18 тисяч дітей і понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. В центрах люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну й соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати й соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлені понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Кулеба подякував всім службам, волонтерським організаціям, прифронтовим громадам та обласним військовим адміністраціям за швидкі спільні дії і допомогу громадянам.

