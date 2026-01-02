Примусова евакуація дітей проходить у низці населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей

У межах примусової евакуації із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької і Дніпропетровської областей вивезуть понад 3 тисячі дітей разом із батьками.
Головні тези:
- У межах примусової евакуації з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей вивезуть понад 3 тисячі дітей разом із батьками.
- Протягом часу з червня 2025 року евакуйовано 150 тисяч людей, з них 18 тисяч дітей, від яких отримують комплексну підтримку в транзитних центрах.
- Центри надають гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також фінансову підтримку від держави й гуманітарних організацій.
Україна примусово евакуює дітей з батьками з 44 населених пунктів двох областей
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини із 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській евакуюють 2 тисячі 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.
Кулеба поінформував, що окремо у Координаційному штабі з питань евакуації обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох — триває.
Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин, підкреслив Кулеба.
Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. В центрах люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну й соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати й соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.
У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлені понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.
Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
