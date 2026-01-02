Примусова евакуація дітей проходить у низці населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей

У межах примусової евакуації із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької і Дніпропетровської областей вивезуть понад 3 тисячі дітей разом із батьками.

Україна примусово евакуює дітей з батьками з 44 населених пунктів двох областей

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через складну безпекову ситуацію ухвалили рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Поширити

За його словами, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини із 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській евакуюють 2 тисячі 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.

Кулеба поінформував, що окремо у Координаційному штабі з питань евакуації обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох — триває.

Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин, підкреслив Кулеба.

За його словами, загалом з 1 червня 2025 року із прифронтових територій до більш безпечних областей евакуювали 150 тисяч людей. Серед них майже 18 тисяч дітей і понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю. Поширити

Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. В центрах люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну й соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати й соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлені понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб.