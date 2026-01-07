Росія дронами атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є поранені

Російські дрони вдень 7 січня ударили по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини: є загибла і поранені.
Головні тези:
- Російські дрони атакували Васильківську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини вдень 7 січня.
- У результаті атаки загинула 77-річна жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
- Також поранені троє людей: 56-річна жінка та чоловіки 43 та 75 років, які залишаються під наглядом лікарів.
Росія убила пенсіонерку на Дніпропетровщині
Трагічна звістка прийшла з Васильківської громади Синельниківщини.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Ще троє людей постраждали. Це 56-річна місцева та чоловіки 43 та 75 років.
Всі залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-