Росія дронами атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є поранені
Україна
Росія дронами атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є поранені

Дніпро
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські дрони вдень 7 січня ударили по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини: є загибла і поранені.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували Васильківську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини вдень 7 січня.
  • У результаті атаки загинула 77-річна жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
  • Також поранені троє людей: 56-річна жінка та чоловіки 43 та 75 років, які залишаються під наглядом лікарів.

Росія убила пенсіонерку на Дніпропетровщині

Трагічна звістка прийшла з Васильківської громади Синельниківщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Туди агресор скерував БпЛА. Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Співчуття рідним і близьким.

Ще троє людей постраждали. Це 56-річна місцева та чоловіки 43 та 75 років.

Всі залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості.

