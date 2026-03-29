7-тонний астероїд вибухнув над Землею

За словами науковців, вранці 24 березня, о 8:57, над штатом Огайо помітили яскравий спалах, після чого пролунав потужний звуковий удар. Попри наявність передових систем моніторингу, астрономи не встигли вчасно виявити цей астероїд.
Головні тези:
- Астрономи нічого не можуть зробити з найбільшою сліпою зоною, а саме Сонцем.
- Якщо орбіта астероїда веде його до Землі з "денного боку" (з боку Сонця), сліпуче сяйво цієї зірки повністю засліплює оптичні телескопи.
Що відомо про вибух 7-тонного астероїда
Як повідомляє видання Wion, на тлі останніх подій інцидент змусив наукову спільноту вкотре замислитися про недоліки "щита" планетарної безпеки.
Фактично йдеться про те, що поєднання фізичних характеристик об'єкта та особливостей його траєкторії зробило виявлення практично неможливим для сучасних технологій.
Науковці звертають увагу на те, що саме аномальна швидкість цього об'єкта — головна причина того, через яку раннє виявлення було майже неможливим.
За словами вчених, до того часу, коли він опинився досить близько, щоб його потенційно могли помітити локальні системи, він уже врізався у верхні шари атмосфери над озером Ері.
