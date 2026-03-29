7-тонний астероїд вибухнув над Землею

За словами науковців, вранці 24 березня, о 8:57, над штатом Огайо помітили яскравий спалах, після чого пролунав потужний звуковий удар. Попри наявність передових систем моніторингу, астрономи не встигли вчасно виявити цей астероїд.

Що відомо про вибух 7-тонного астероїда

Як повідомляє видання Wion, на тлі останніх подій інцидент змусив наукову спільноту вкотре замислитися про недоліки "щита" планетарної безпеки.

Фактично йдеться про те, що поєднання фізичних характеристик об'єкта та особливостей його траєкторії зробило виявлення практично неможливим для сучасних технологій.

Науковці звертають увагу на те, що саме аномальна швидкість цього об'єкта — головна причина того, через яку раннє виявлення було майже неможливим.

Рухаючись зі швидкістю приблизно 72 420 кілометрів на годину, астероїд рухався майже в 60 разів швидше за швидкість звуку. При такій швидкості космічний камінь подолав відстань від Місяця до Землі за лічені години.

За словами вчених, до того часу, коли він опинився досить близько, щоб його потенційно могли помітити локальні системи, він уже врізався у верхні шари атмосфери над озером Ері.