7-тонный астероид взорвался над Землей

По словам ученых, утром 24 марта, в 8:57, над штатом Огайо заметили яркую вспышку, после чего раздался мощный звуковой удар. Несмотря на наличие передовых систем мониторинга, астрономы не смогли зафиксировать этот астероид.
Главные тезисы
- Астрономы ничего не могут поделать с самой большой слепой зоной, а именно Солнцем.
- Если орбита астероида ведет его к Земле с "дневной стороны" (со стороны Солнца), ослепительное сияние этой звезды полностью ослепляет оптические телескопы.
Что известно о взрыве 7-тонного астероида
Как сообщает издание Wion , на фоне последних событий инцидент заставил научное сообщество еще раз задуматься о недостатках "щита" планетарной безопасности.
Фактически речь идет о том, что сочетание физических характеристик объекта и особенностей его траектории сделало выявление практически невозможным для современных технологий.
Ученые обращают внимание на то, что именно аномальная скорость этого объекта — главная причина того, по которой раннее обнаружение было почти невозможным.
По словам ученых, к тому времени, когда он оказался достаточно близок, чтобы его потенциально могли заметить локальные системы, он уже врезался в верхние слои атмосферы над озером Эри.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-