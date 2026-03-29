7-тонный астероид взорвался над Землей

Источник:  online.ua

По словам ученых, утром 24 марта, в 8:57, над штатом Огайо заметили яркую вспышку, после чего раздался мощный звуковой удар. Несмотря на наличие передовых систем мониторинга, астрономы не смогли зафиксировать этот астероид.

Главные тезисы

  • Астрономы ничего не могут поделать с самой большой слепой зоной, а именно Солнцем.
  • Если орбита астероида ведет его к Земле с "дневной стороны" (со стороны Солнца), ослепительное сияние этой звезды полностью ослепляет оптические телескопы.

Как сообщает издание Wion , на фоне последних событий инцидент заставил научное сообщество еще раз задуматься о недостатках "щита" планетарной безопасности.

Фактически речь идет о том, что сочетание физических характеристик объекта и особенностей его траектории сделало выявление практически невозможным для современных технологий.

Ученые обращают внимание на то, что именно аномальная скорость этого объекта — главная причина того, по которой раннее обнаружение было почти невозможным.

Двигаясь со скоростью примерно 72 420 километров в час, астероид двигался почти в 60 раз быстрее скорости звука. При такой скорости космический камень преодолел расстояние от Луны до Земли в считанные часы.

По словам ученых, к тому времени, когда он оказался достаточно близок, чтобы его потенциально могли заметить локальные системы, он уже врезался в верхние слои атмосферы над озером Эри.

