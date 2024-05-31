75 українців повернулися з російського полону

31 травня Україна та Росія провели новий обмін полоненими після тривалої паузи. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Обмін полоненими між Україною та РФ — перші подробиці
За словами президента, увесь цей час він та його команда ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону.
Він також наголосив, що Україна пам’ятає про кожного свого громадянина та громадянку, як досі знаходяться в неволі.
Координаційний штаб розкрив деталі нового обміну полоненими
Що важливо розуміти, обмін відбувся саме завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося врятувати з російського полону 70 чоловіків і пʼятеро жінок: шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.
Варто також зазначити, що щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Окрім того, повідомляється про визволення 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десяти оборонців Маріуполя.
Це був уже 52-ий обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Україна змогла врятувати з російського полону уже 3210 захисників та захисниць України.
На цьому тлі Координаційний штаб висловив вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у проведення нового обміну.
Робота над повернення українських бранців триває.
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