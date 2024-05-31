75 українців повернулися з російського полону
Категорія
Україна
Дата публікації

75 українців повернулися з російського полону

Володимир Зеленський
ЗСУ

31 травня Україна та Росія провели новий обмін полоненими після тривалої паузи. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Обмін полоненими між Україною та РФ — перші подробиці

За словами президента, увесь цей час він та його команда ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону.

І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі, — заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Україна пам’ятає про кожного свого громадянина та громадянку, як досі знаходяться в неволі.

Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами! — підсумував глава держави.

Координаційний штаб розкрив деталі нового обміну полоненими

Що важливо розуміти, обмін відбувся саме завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося врятувати з російського полону 70 чоловіків і пʼятеро жінок: шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Варто також зазначити, що щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється про визволення 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десяти оборонців Маріуполя.

Це був уже 52-ий обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна змогла врятувати з російського полону уже 3210 захисників та захисниць України.

На цьому тлі Координаційний штаб висловив вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у проведення нового обміну.

Робота над повернення українських бранців триває.

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