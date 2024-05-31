75 украинцев вернулись из российского плена

31 мая Украина и Россия провели новый обмен пленными после продолжительной паузы. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
Обмен пленными между Украиной и РФ — первые подробности
По словам президента, все это время он и его команда ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой наших людей из российского плена.
Он также подчеркнул, что Украина помнит о каждом своем гражданине и гражданке, которые до сих пор находятся в неволе.
Координационный штаб раскрыл детали нового обмена пленными
Что важно понимать, обмен состоялся именно благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Удалось спасти из российского плена 70 мужчин и пятерых женщин: шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.
Следует также отметить, что по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
Кроме того, сообщается об освобождении 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десяти защитников Мариуполя.
Это был уже 52-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России.
Украина смогла спасти из российского плена уже 3210 защитников и защитниц Украины.
На этом фоне Координационный штаб выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в проведении нового обмена.
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