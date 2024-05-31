75 украинцев вернулись из российского плена
Категория
Украина
Дата публикации

75 украинцев вернулись из российского плена

Владимир Зеленский
Обмен пленными
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31 мая Украина и Россия провели новый обмен пленными после продолжительной паузы. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Обмен пленными между Украиной и РФ — первые подробности

По словам президента, все это время он и его команда ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой наших людей из российского плена.

И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле, — заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина помнит о каждом своем гражданине и гражданке, которые до сих пор находятся в неволе.

Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, работающей над обменами! — подытожил глава государства.

Координационный штаб раскрыл детали нового обмена пленными

Что важно понимать, обмен состоялся именно благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Удалось спасти из российского плена 70 мужчин и пятерых женщин: шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.

Следует также отметить, что по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается об освобождении 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десяти защитников Мариуполя.

Это был уже 52-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России.

Украина смогла спасти из российского плена уже 3210 защитников и защитниц Украины.

На этом фоне Координационный штаб выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в проведении нового обмена.

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