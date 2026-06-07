8 червня Україну накриє негода — попередження синоптиків

В Українському гідрометеорологічному центрі закликають готуватися до небезпечних метеорологічних явищ, які прогнозують уже завтра, 8 червня. Насамперед йдеться про грози та шквали.
Головні тези:
- По країні очікується хмарна погода з проясненнями.
- Пройдуть помірні дощі, а в північних і центральних областях місцями значні опади.
Погода в Україні 8 червня — до чого готуватися
Що важливо розуміти, офіційно оголошується I рівень небезпечності — жовтий.
За словами синоптиків, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Зі своїм прогноз також виступила українська синоптикиня Наталка Діденко.
Вона попередила, що понеділок в Україні буде дощовим, подекуди з грозами.
При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.
За словами експертки, загалом тиждень буде теплим, а також вологим.
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