8 червня Україну накриє негода — попередження синоптиків

В Українському гідрометеорологічному центрі закликають готуватися до небезпечних метеорологічних явищ, які прогнозують уже завтра, 8 червня. Насамперед йдеться про грози та шквали.

Погода в Україні 8 червня — до чого готуватися

Вдень 08 червня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, — йдеться в заяві Українського гідрометеорологічного центру. Поширити

Що важливо розуміти, офіційно оголошується I рівень небезпечності — жовтий.

За словами синоптиків, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Зі своїм прогноз також виступила українська синоптикиня Наталка Діденко.

Вона попередила, що понеділок в Україні буде дощовим, подекуди з грозами.

При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.

Температура повітря у понеділок в Україні очікується комфортною, протягом дня +22+26 градусів, на сході та півдні +24+29 градусів. У Києві 8-го червня передбачається дощ, можлива гроза! Вдень температура повітря буде комфортною, +22, +23 градуси. Наталка Діденко Українська синоптикиня

За словами експертки, загалом тиждень буде теплим, а також вологим.