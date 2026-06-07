8 июня Украину накроет непогода — предупреждение синоптиков
Категория
Украина
Дата публикации

8 июня Украину накроет непогода — предупреждение синоптиков

Погода в Украине 8 июня - к чему готовиться
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Источник:  Укргидрометцентр

В Украинском гидрометеорологическом центре призывают готовиться к опасным метеорологическим явлениям, которые начнутся уже завтра, 8 июня. В первую очередь речь идет о грозах и шквалах.

Главные тезисы

  • В стране ожидается облачная погода с прояснениями.
  • Пройдут умеренные дожди, а в северных и центральных областях местами сильные осадки.

Погода в Украине 8 июня — к чему готовиться

Днем 08 июня на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, — сказано в заявлении Украинского гидрометеорологического центра.

Что важно понимать, официально объявляется I уровень опасности — желтый.

По словам синоптиков, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Со своим прогнозом также выступила украинская синоптикиня Наталья Диденко.

Она предупредила, что понедельник в Украине будет дождливым, иногда с грозами.

Также возможны шквалы и кратковременные более сильные ливни.

Температура воздуха в понедельник в Украине ожидается комфортной в течение дня +22+26 градусов, на востоке и юге +24+29 градусов. В Киеве 8 июня предполагается дождь, возможна гроза! Днем температура воздуха будет комфортной, +22, +23 градуса.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

По словам экспертки, в целом неделя будет теплой, а также влажной.

Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, — заявила Диденко.

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