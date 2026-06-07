8 июня Украину накроет непогода — предупреждение синоптиков

В Украинском гидрометеорологическом центре призывают готовиться к опасным метеорологическим явлениям, которые начнутся уже завтра, 8 июня. В первую очередь речь идет о грозах и шквалах.
Главные тезисы
- В стране ожидается облачная погода с прояснениями.
- Пройдут умеренные дожди, а в северных и центральных областях местами сильные осадки.
Погода в Украине 8 июня — к чему готовиться
Что важно понимать, официально объявляется I уровень опасности — желтый.
По словам синоптиков, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Со своим прогнозом также выступила украинская синоптикиня Наталья Диденко.
Она предупредила, что понедельник в Украине будет дождливым, иногда с грозами.
Также возможны шквалы и кратковременные более сильные ливни.
По словам экспертки, в целом неделя будет теплой, а также влажной.
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