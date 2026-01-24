Понад 800 тис абонентів у Києві залишаються без світла через екстрені відключення

Через екстрені відключення світла у Києві станом на вечір 24 січня знеструмлені 800 тисяч абонентів.

800 тис абонентів у Києві залишаються без світла

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він нагадав, що росіяни вночі цілили по енергетиці України, а також теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів.

Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення — понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням. Дени сШмигаль Міністр енергетики України

Міністр додав, що за останні дні з одного з хабів Міненерго було розподілено більш ніж 143 тони гуманітарної допомоги. Зокрема, йдеться про генератори, трансформатори, кабелі та помпи.

Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень. Поширити

Шмигаль повідомив, що додаткове обладнання очікується від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.

Крім того, міністр підкреслив, що в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці відбувається посилення роботи з вразливими категоріями населення.