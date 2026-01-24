Понад 800 тис абонентів у Києві залишаються без світла через екстрені відключення

Через екстрені відключення світла у Києві станом на вечір 24 січня знеструмлені 800 тисяч абонентів.
Головні тези:
- Столиця стикається із серйозним дефіцитом електроенергії через екстрені відключення.
- Міністр енергетики заявив про розподілення гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.
- Працюється над зменшенням дефіциту потужності та забезпеченням людей електрикою у період відключень.
800 тис абонентів у Києві залишаються без світла
Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Він нагадав, що росіяни вночі цілили по енергетиці України, а також теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів.
Міністр додав, що за останні дні з одного з хабів Міненерго було розподілено більш ніж 143 тони гуманітарної допомоги. Зокрема, йдеться про генератори, трансформатори, кабелі та помпи.
Шмигаль повідомив, що додаткове обладнання очікується від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.
Крім того, міністр підкреслив, що в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці відбувається посилення роботи з вразливими категоріями населення.
