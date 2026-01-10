Енергетики повернули світло майже 1 млн абонентів Києва та області протягом доби

У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків. Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, попри наслідки масованих російських атак та складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Балансування системи забезпечується коштом усіх доступних ресурсів — власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.

У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів.

Також після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині — наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення.

Окремо Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обриву ліній електропередач і додаткових знеструмлень.

Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше — у Київській та Чернігівській областях.

Заступник Міністра подякував українцям за терпіння та розуміння й закликав споживачів відповідально користуватися електроенергією — зокрема, не вмикати одночасно потужні електроприлади після відновлення електропостачання, щоб не створювати додаткового навантаження на пошкоджені мережі та не провокувати нові аварії.