Росія атакувала шахедами енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала шахедами енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси — які наслідки

ДСНС України
Волинь
Read in English

Вночі 1 січня російські БПЛА атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волинської області та Одеси.

Головні тези:

  • Росія використала безпілотники типу Шахед для атак на критичну енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси.
  • Під час атак в обох регіонах зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, проте без постраждалих.
  • Ліквідація наслідків атак ведеться усіма відповідними службами, працюють рятувальники та вибухотехніки.

Росія атакувала Волинь та Одесу: дрони цілили по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.

За його словами, "усю ніч область перебувала під масованим ударом БПЛА типу Шахед. Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині".

Частину дронів збили сили протиповітряної оборони.

Водночас зазначив Рудницький, є влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває, зокрема в Луцьку та Ковельському районі.

У місцях ударів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

За інформацією Волиньобленерго, наразі відключено 103341 абонентів. Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.

Одесу вночі 1 січня атакували російські ударні безпілотники, спалахнули пожежі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БПЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Одеської МВА

Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.

В Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника в квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації. На щастя, минулося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях подій працюють всі відповідні служби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів дронами по Одесі — є постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одесу та область - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?