Росія атакувала шахедами енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси — які наслідки

Вночі 1 січня російські БПЛА атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волинської області та Одеси.
Головні тези:
- Росія використала безпілотники типу Шахед для атак на критичну енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси.
- Під час атак в обох регіонах зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, проте без постраждалих.
- Ліквідація наслідків атак ведеться усіма відповідними службами, працюють рятувальники та вибухотехніки.
Росія атакувала Волинь та Одесу: дрони цілили по енергетичній інфраструктурі
Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.
Частину дронів збили сили протиповітряної оборони.
Водночас зазначив Рудницький, є влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває, зокрема в Луцьку та Ковельському районі.
У місцях ударів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.
Одесу вночі 1 січня атакували російські ударні безпілотники, спалахнули пожежі.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.
Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.
В Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника в квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації. На щастя, минулося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях подій працюють всі відповідні служби.
