Росія атакувала шахедами енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси — які наслідки

Росія атакувала Волинь та Одесу: дрони цілили по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.

За його словами, "усю ніч область перебувала під масованим ударом БПЛА типу Шахед. Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині". Поширити

Частину дронів збили сили протиповітряної оборони.

Водночас зазначив Рудницький, є влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває, зокрема в Луцьку та Ковельському районі.

У місцях ударів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

За інформацією Волиньобленерго, наразі відключено 103341 абонентів. Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила. Поширити

Одесу вночі 1 січня атакували російські ударні безпілотники, спалахнули пожежі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БПЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Сергій Лисак Начальник Одеської МВА

Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.