Россия атаковала шахедами энергетическую инфраструктуру Волыни и Одессы — какие последствия

В ночь на 1 января российские БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры Волынской области и Одессы.
Главные тезисы
Россия атаковала Волынь и Одессу: дроны целили по энергетической инфраструктуре
Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Иван Рудницкий.
Часть дронов сбили силы противовоздушной обороны.
В то же время, отметил Рудницкий, есть попадания, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается, в частности в Луцке и Ковельском районе.
В местах ударов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.
Одессу ночью 1 января атаковали российские ударные беспилотники, вспыхнули пожары.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.
Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в новогоднюю ночь враг совершил несколько волн ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре региона. Под вражеской атакой оказались объекты энергетики и жилищная инфраструктура.
В Одессе зафиксированы повреждения двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки без детонации. К счастью, обошлось без пострадавших. Работу спасателей усложняли повторные воздушные тревоги. Все пожары ликвидированы. На местах происшествия работают все соответствующие службы.
