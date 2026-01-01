Россия атаковала шахедами энергетическую инфраструктуру Волыни и Одессы — какие последствия

В ночь на 1 января российские БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры Волынской области и Одессы.

Россия атаковала Волынь и Одессу: дроны целили по энергетической инфраструктуре

Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Иван Рудницкий.

По его словам, "всю ночь область находилась под массированным ударом БПЛА типа Шахед. Всего несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни".

Часть дронов сбили силы противовоздушной обороны.

В то же время, отметил Рудницкий, есть попадания, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается, в частности в Луцке и Ковельском районе.

В местах ударов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.

По информации Волыньоблэнерго, отключено 103341 абонентов. На данный момент информация о раненых и погибших не поступала.

Одессу ночью 1 января атаковали российские ударные беспилотники, вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В новогоднюю ночь враг "приветствовал" Одессу несколькими волнами атак ударных БПЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов. Сергей Лысак Начальник Одесской МВА

Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в новогоднюю ночь враг совершил несколько волн ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре региона. Под вражеской атакой оказались объекты энергетики и жилищная инфраструктура.