Энергетики вернули свет почти 1 млн абонентов Киева и области за сутки

В Киеве возобновлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник.
Главные тезисы
- Энергетики вернули электроснабжение для почти 1 млн потребителей в Киеве и области за сутки.
- Украинская энергосистема работает параллельно с Европой, обеспечивая балансировку за счет собственной генерации и импорта электроэнергии.
Электроснабжение в Киеве возобновлено — Колесник
По его словам, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, цельной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).
Балансирование системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов — собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.
Также после массированной атаки минувшей ночью сложной остается ситуация и на Днепропетровщине — обесточены 53 тысячи абонентов. В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам за день уже удалось заживить более 40 тысяч потребителей.
Самая сложная ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с россией регионах, в частности на Донбассе, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения.
Отдельно Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительных обесточений.
По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего — в Киевской и Черниговской областях.
Заместитель Министра поблагодарил украинцев за терпение и понимание и призвал потребителей ответственно пользоваться электроэнергией — в частности, не включать одновременно мощные электроприборы после возобновления электроснабжения, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на поврежденные сети и не провоцировать новые аварии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-