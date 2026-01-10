Энергетики вернули свет почти 1 млн абонентов Киева и области за сутки

В Киеве возобновлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник.

Электроснабжение в Киеве возобновлено — Колесник

По его словам, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, цельной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Балансирование системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов — собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.

В столице за сутки энергетики возобновили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи из-за сложных погодных условий. На вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей.

Также после массированной атаки минувшей ночью сложной остается ситуация и на Днепропетровщине — обесточены 53 тысячи абонентов. В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам за день уже удалось заживить более 40 тысяч потребителей.

Самая сложная ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с россией регионах, в частности на Донбассе, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения.

Отдельно Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительных обесточений.

По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего — в Киевской и Черниговской областях.

Заместитель Министра поблагодарил украинцев за терпение и понимание и призвал потребителей ответственно пользоваться электроэнергией — в частности, не включать одновременно мощные электроприборы после возобновления электроснабжения, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на поврежденные сети и не провоцировать новые аварии.