Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины — какая ситуация

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 8 декабря без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Ситуация в энергосистеме Украины 8 декабря

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Относительно ситуации на Запорожской АЭС уровень воды в ставке-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Поделиться

Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате на утро в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.