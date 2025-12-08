Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины — какая ситуация

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 8 декабря без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.
Главные тезисы
- Энергетическая инфраструктура в 5 областях Украины подверглась атаке России, что привело к обесточиванию потребителей.
- Энергетики работают непрерывно над восстановлением электроснабжения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
- Важно рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в условиях чрезвычайной ситуации.
Ситуация в энергосистеме Украины 8 декабря
Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате на утро в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей.
В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-