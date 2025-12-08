Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України — яка ситуація

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок 8 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Ситуація в енергосистемі Україні 8 грудня

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Поширити

Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів.

В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.