Более 800 тыс абонентов в Киеве остаются без света из-за экстренных отключений

Из-за экстренных отключений света в Киеве по состоянию на вечер 24 января обесточены 800 тысяч абонентов.

800 тыс абонентов в Киеве остаются без света

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.

Он напомнил, что россияне ночью целили по энергетике Украины, а также теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других регионов.

Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений — более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами по его уменьшению. Дены сШмигаль Министр энергетики Украины

Министр добавил, что за последние дни из одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.

Помощь пришла энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений. Поделиться

Шмигаль сообщил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике происходит усиление работы с уязвимыми категориями населения.