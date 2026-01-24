Более 800 тыс абонентов в Киеве остаются без света из-за экстренных отключений

Из-за экстренных отключений света в Киеве по состоянию на вечер 24 января обесточены 800 тысяч абонентов.
Главные тезисы
- Более 800 тыс абонентов остаются без света в Киеве из-за экстренных отключений, вызванных атаками на энергетическую инфраструктуру.
- Министр энергетики выделяет гуманитарную помощь от международных партнеров, включая генераторы, трансформаторы и кабели, для обеспечения электричеством в период отключений.
- Планируется передача генераторов в пункты обогрева ГСЧС для поддержки уязвимых категорий населения.
800 тыс абонентов в Киеве остаются без света
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.
Он напомнил, что россияне ночью целили по энергетике Украины, а также теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других регионов.
Министр добавил, что за последние дни из одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.
Шмигаль сообщил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.
Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике происходит усиление работы с уязвимыми категориями населения.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-