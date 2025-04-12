81-річний Мік Джаггер заручився — як виглядає наречена

Легендарний британський музикант та лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер освідчився своїй коханій — 37-річній ексбалерині Мелані Гемрік. Наречені поки не планують весілля, а просто насолоджуються своїми почуттями.
Головні тези:
- Ця історія кохання розпочалася ще у лютому 2014 року.
- У 2016 році у зірок народився спільний син, якого назвали Деверо.
Мік Джаггер більше не холостяк
Радісною звісткою з журналістами поділилася сама Мелані Гемрік.
До слова, вона молодша за Міка на 44 роки, однак це ніколи не було перешкодою для їхнього кохання.
Чутки про те, що артист освідчився своїй коханій, ширилися уже давно, проте лише зараз колишня балерина публічно це підтвердила.
За словами Мелані, Джаггер зробив їй пропозиції ще кілька років тому, однак весілля вони досі не зіграли та навіть не планують.
Що важливо розуміти, перша зустріч зірок відбулася ще в лютому 2014 року.
Вона майже одразу закохалися та почали зустрічатися.
Як стверджує Мелані, головна запорука їхніх щасливих стосунків — взаємопідтримка.
До слова, ще 9 років тому у пари народився спільний син, якого назвали Деверо.
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