81-летний Мик Джаггер обручился — как выглядит невеста

Легендарный британский музыкант и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер сделал предложение своей любимой — 37-летней экс-балерине Мелани Гемрик. Они пока не планируют свадьбу, а просто наслаждаются своими чувствами.

Мик Джаггер больше не холостяк

Радостным известием с журналистами поделилась сама Мелани Гэмрик.

К слову, она младше Мика на 44 года, однако это никогда не было препятствием для их любви.

Слухи о том, что артист сделал предложение своей любимой, ходили уже давно, однако только сейчас бывшая балерина публично это подтвердила.

По словам Мелани, Джаггер сделал ей предложения несколько лет назад, однако свадьбы они до сих пор не сыграли и даже не планируют.

Мы обручились два или три года тому назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, нет. Мы настолько счастливы сейчас, что я боюсь что-то менять, — призналась невеста. Поделиться

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер (Фото: открытые источники)

Что важно понимать, первая встреча звезд состоялась в феврале 2014 года.

Она почти сразу влюбилась и начала встречаться.

Как утверждает Мелани, главный залог их счастливых отношений — взаимоподдержка.