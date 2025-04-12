81-летний Мик Джаггер обручился — как выглядит невеста
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

81-летний Мик Джаггер обручился — как выглядит невеста

Мик Джаггер больше не холостяк
Читати українською
Источник:  People

Легендарный британский музыкант и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер сделал предложение своей любимой — 37-летней экс-балерине Мелани Гемрик. Они пока не планируют свадьбу, а просто наслаждаются своими чувствами.

Главные тезисы

  • Эта история любви началась еще в феврале 2014 года.
  • В 2016 году у звезд родился общий сын, которого назвали Деверо.

Мик Джаггер больше не холостяк

Радостным известием с журналистами поделилась сама Мелани Гэмрик.

К слову, она младше Мика на 44 года, однако это никогда не было препятствием для их любви.

Слухи о том, что артист сделал предложение своей любимой, ходили уже давно, однако только сейчас бывшая балерина публично это подтвердила.

По словам Мелани, Джаггер сделал ей предложения несколько лет назад, однако свадьбы они до сих пор не сыграли и даже не планируют.

Мы обручились два или три года тому назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, нет. Мы настолько счастливы сейчас, что я боюсь что-то менять, — призналась невеста.

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер (Фото: открытые источники)

Что важно понимать, первая встреча звезд состоялась в феврале 2014 года.

Она почти сразу влюбилась и начала встречаться.

Как утверждает Мелани, главный залог их счастливых отношений — взаимоподдержка.

К слову, еще 9 лет назад у пары родился общий сын, которого назвали Деверо.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины
Пол Уэсли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео
Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Брэд Питт снимется в сиквеле "Однажды в Голливуде"
Питт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?