9 років боротьби. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" святкує річницю ― відео

1 жовтня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” згадує непростий, однак гідний шлях, який довелося пройти її воїнам протягом останніх 9 років.

10 ОГШБр "Едельвейс" продовжує боротьбу за незалежність України

10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” була створена 1 жовтня 2015 року. За цей час усі її бійці робили все, що від них залежало, заради збереження та процвітання рідної країни.

У новому відео ви можете побачити шлях мужності, героїзму та унікальність, який пройшли воїни “Едельвейсу”.

Ні для кого не секрет, що бригада вже давно стала справжнім символом стійкості та самопожертви у боротьбі за незалежність України.

У відео згадуються усі ключові події: від першого дня створення “Едельвейсу” до важких, але переможних боїв у найгарячіших точках фронту.

Це відео — не просто розповідь про військові операції, це історія про силу духу, братерство та незламну віру в перемогу. Ми пам’ятаємо кожен подвиг, кожен крок, який наближає нас до вільної України. Дев’ять років боротьби, дев’ять років непереможного шляху разом із “Едельвейсами”. Разом до перемоги! Поширити

Один боєць “Едельвейсу” зміг стримати 10 російських окупантів

Ще взимку 2023 року у мережі завірусилося відео, на якому видно, наскільки мужніми та відданими захисту батьківщини є воїни 10 ОГШБр.

На ньому можна побачити фрагменти прямого зіткнення на фронті — один-єдиний український захисник проти одразу десятьох російських загарбників.

Нам вдалося перехопити радіоперемовини противника. Командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. “Заходити зліва...”, “Заповзти...”, “Закидати гранатами...”. Він не може осягнути, як стільки російського “м’яса” не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю. Поширити

Що важливо розуміти, цей бій закінчився мертвими і скаліченими російськими військовими, а воїн “Едельвейсу” залишився живим-здоровим завдяки своїй мужності та незламності.