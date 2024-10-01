9 років боротьби. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" святкує річницю ― відео

1 жовтня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” згадує непростий, однак гідний шлях, який довелося пройти її воїнам протягом останніх 9 років.
Головні тези:
- Воїни бригада вже давно стали символом стійкості, незламності та самопожертви.
- Відео, на якому зафіксовано, як один боєць “Едельвейсу” стримує 10 російських окупантів, приголомшило не лише українців, а й увесь світ.
- Ви можете дізнатися ще більше про 10 ОГШБр, її місію та досягнення.
10 ОГШБр "Едельвейс" продовжує боротьбу за незалежність України
10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” була створена 1 жовтня 2015 року. За цей час усі її бійці робили все, що від них залежало, заради збереження та процвітання рідної країни.
У новому відео ви можете побачити шлях мужності, героїзму та унікальність, який пройшли воїни “Едельвейсу”.
Ні для кого не секрет, що бригада вже давно стала справжнім символом стійкості та самопожертви у боротьбі за незалежність України.
У відео згадуються усі ключові події: від першого дня створення “Едельвейсу” до важких, але переможних боїв у найгарячіших точках фронту.
Один боєць “Едельвейсу” зміг стримати 10 російських окупантів
Ще взимку 2023 року у мережі завірусилося відео, на якому видно, наскільки мужніми та відданими захисту батьківщини є воїни 10 ОГШБр.
На ньому можна побачити фрагменти прямого зіткнення на фронті — один-єдиний український захисник проти одразу десятьох російських загарбників.
Що важливо розуміти, цей бій закінчився мертвими і скаліченими російськими військовими, а воїн “Едельвейсу” залишився живим-здоровим завдяки своїй мужності та незламності.
Він відстояв позицію та дочекався підкріплення, а відео цього протистояння побачили мільйони українців та людей з різних куточків світу.
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