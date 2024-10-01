9 лет борьбы. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" отмечает годовщину ― видео

1 октября 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" вспоминает непростой, однако достойный путь, который пришлось пройти ее воинам за последние 9 лет.

10 ОГШБр "Эдельвейс" продолжает борьбу за независимость Украины

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" была создана 1 октября 2015 года. За это время все бойцы делали все, что от них зависело, ради сохранения и процветания родной страны.

В новом видео вы можете увидеть путь мужества, героизма и уникальности, который прошли воины "Эдельвейса".

Ни для кого не секрет, что бригада уже давно стала настоящим символом стойкости и самопожертвования в борьбе за независимость Украины.

В видео упоминаются все ключевые события: от первого дня создания “Эдельвейса” до тяжелых боев в самых горячих точках фронта.

Это видео — не просто рассказ о военных операциях, это история о силе духа, братстве и несокрушимой вере в победу. Мы помним каждый подвиг, каждый шаг, приближающий нас к свободной Украине. Девять лет борьбы, девять лет непобедимого пути вместе с "Эдельвейсами". Вместе к победе! Поделиться

Один боец "Эдельвейса" смог сдержать 10 российских окупантов

Еще зимой 2023 в сети завирусилось видео, на котором видно, насколько мужественными и преданными защите родины являются воины 10 ОГШБр.

На нем можно увидеть фрагменты прямого столкновения на фронте — один украинский защитник против сразу десяти российских захватчиков.

Нам удалось перехватить радиопереговоры противника. Командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева...", "Заползти...", "Забросать гранатами...". Он не может понять, как столько российского "мяса" не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю. Поделиться

Что важно понимать, этот бой закончился мертвыми и искалеченными российскими военными, а воин "Эдельвейса" остался жив-здоровым благодаря своему мужеству и несокрушимости.