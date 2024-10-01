9 лет борьбы. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" отмечает годовщину ― видео

1 октября 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" вспоминает непростой, однако достойный путь, который пришлось пройти ее воинам за последние 9 лет.
Главные тезисы
- Воины бригада уже давно стали символом стойкости, несокрушимости и самопожертвования.
- Видео, на котором зафиксировано, как один боец "Эдельвейса" сдерживает 10 российских окупантов, ошеломило не только украинцев, но и весь мир.
- Вы можете узнать еще больше о 10 ОГШБр, ее миссии и достижениях.
10 ОГШБр "Эдельвейс" продолжает борьбу за независимость Украины
10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" была создана 1 октября 2015 года. За это время все бойцы делали все, что от них зависело, ради сохранения и процветания родной страны.
В новом видео вы можете увидеть путь мужества, героизма и уникальности, который прошли воины "Эдельвейса".
Ни для кого не секрет, что бригада уже давно стала настоящим символом стойкости и самопожертвования в борьбе за независимость Украины.
В видео упоминаются все ключевые события: от первого дня создания “Эдельвейса” до тяжелых боев в самых горячих точках фронта.
Один боец "Эдельвейса" смог сдержать 10 российских окупантов
Еще зимой 2023 в сети завирусилось видео, на котором видно, насколько мужественными и преданными защите родины являются воины 10 ОГШБр.
На нем можно увидеть фрагменты прямого столкновения на фронте — один украинский защитник против сразу десяти российских захватчиков.
Что важно понимать, этот бой закончился мертвыми и искалеченными российскими военными, а воин "Эдельвейса" остался жив-здоровым благодаря своему мужеству и несокрушимости.
Он отбил позицию и дождался подкрепления, а видео этого противостояния увидели миллионы украинцев и людей из разных уголков мира.
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