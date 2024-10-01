Превосходство армии РФ в снарядах на фронте резко сократилось — какое соотношение

Российская армия сохраняет превосходство в артиллерийских снарядах на фронте. Однако с зимы 2024 года она сократилась почти втрое.
Главные тезисы
- Соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя с Россией сократилось с 1:8 до 1:3, согласно заявлению первого заместителя министра обороны Украины.
- По словам генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, Украине сложно конкурировать в производстве военной техники и боеприпасов с РФ.
- Украина планирует построить новый завод для увеличения производства артиллерийских снарядов, что позволит увеличить объемы поставок.
- Украинская бронетехника выпускает минометные снаряды и артиллерийские боеприпасы, а мощности предприятия загружены на 100%.
- Директор компании Украинской бронетехники Владислав Бельбас рассказал о планах по строительству нового завода, увеличивающего производство артиллерийских снарядов.
Преимущество РФ в снарядах на фронте уменьшилось до 1:3
Как рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года.
Гаврилюк отметил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ, промышленный потенциал которой больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.
Украина увеличит производство артиллерийских снарядов Какие планы
Украинская бронетехника построит новый завод, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, заявил директор компании Владислав Бельбас.
Начальник Украинской бронетехники рассказал о некоторых планах на будущее, но упустил детали в целях безопасности. Однако известно, что новый завод планируется построить на территории нашей страны.
Он не назвал калибры артиллерийских снарядов, которые будут производиться в дальнейшем, но отметил, что это точно не будут боеприпасы советского образца 152 мм.
Украинская бронетехника выпускает сотни тысяч минометных снарядов в год размером от 60 до 120 мм, а также артиллерийские снаряды 122 мм. Мощности предприятия загружены на 100% к концу этого года.
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