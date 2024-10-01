Превосходство армии РФ в снарядах на фронте резко сократилось — какое соотношение
Категория
Украина
Дата публикации

Превосходство армии РФ в снарядах на фронте резко сократилось — какое соотношение

Минобороны Украины
Превосходство армии РФ в снарядах на фронте резко сократилось — какое соотношение
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Российская армия сохраняет превосходство в артиллерийских снарядах на фронте. Однако с зимы 2024 года она сократилась почти втрое.

Главные тезисы

  • Соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя с Россией сократилось с 1:8 до 1:3, согласно заявлению первого заместителя министра обороны Украины.
  • По словам генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, Украине сложно конкурировать в производстве военной техники и боеприпасов с РФ.
  • Украина планирует построить новый завод для увеличения производства артиллерийских снарядов, что позволит увеличить объемы поставок.
  • Украинская бронетехника выпускает минометные снаряды и артиллерийские боеприпасы, а мощности предприятия загружены на 100%.
  • Директор компании Украинской бронетехники Владислав Бельбас рассказал о планах по строительству нового завода, увеличивающего производство артиллерийских снарядов.

Преимущество РФ в снарядах на фронте уменьшилось до 1:3

Как рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года.

Тогда соотношение было 1 к 8. Сегодня оно составляет по 1 к 3, сообщил Иван Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ, промышленный потенциал которой больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.

Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима, — добавил первый замминистра.

Украина увеличит производство артиллерийских снарядов Какие планы

Украинская бронетехника построит новый завод, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, заявил директор компании Владислав Бельбас.

Начальник Украинской бронетехники рассказал о некоторых планах на будущее, но упустил детали в целях безопасности. Однако известно, что новый завод планируется построить на территории нашей страны.

Мы планируем открыть в стране еще один завод, что позволит нам значительно увеличить объемы поставок, сказал Бельбас.

Он не назвал калибры артиллерийских снарядов, которые будут производиться в дальнейшем, но отметил, что это точно не будут боеприпасы советского образца 152 мм.

Украинская бронетехника выпускает сотни тысяч минометных снарядов в год размером от 60 до 120 мм, а также артиллерийские снаряды 122 мм. Мощности предприятия загружены на 100% к концу этого года.

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