Перевага армії РФ у снарядах на фронті різко скоротилася — яке співвідношення

Російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті. Проте із зими 2024 року вона скоротилася майже втричі.
Головні тези:
- Перевага Російської армії в артилерійських снарядах на фронті скоротилася майже втричі до співвідношення 1:3.
- Україна зосереджується на співпраці з іноземними партнерами та створенні спільних підприємств для забезпечення власної потреби в військовій техніці та боєприпасах.
- «Українська бронетехніка» планує побудувати новий завод для збільшення виробництва артилерійських снарядів, що дозволить значно збільшити обсяги постачання.
- Виробництво артилерійських снарядів в Україні орієнтоване на розміри від 60 до 120 мм та калібр 122 мм, з відмовою від випуску радянських боєприпасів.
- Потужності підприємства «Українська бронетехніка» повністю завантажені на 100% до кінця поточного року.
Перевага РФ у снарядах на фронті зменшилася до 1:3
Як розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, наразі співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року.
Гаврилюк зазначив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.
Україна збільшить виробництво артилерійських снарядів. Які плани
«Українська бронетехніка» побудує новий завод, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, заявив директор компанії Владислав Бельбас.
Начальник «Української бронетехніки» розповів про деякі плани на майбутнє, але упустив деталі у цілях безпеки. Проте відомо, що новий завод планують побудувати на території нашої країни.
Він не назвав калібри артилерійських снарядів, які будуть виготовлятись надалі, але зазначив, що це точно не будуть боєприпаси радянського зразка 152 мм.
«Українська бронетехніка» випускає сотні тисяч мінометних снарядів у рік розміром від 60 до 120 мм, а також артилерійські снаряди 122 мм. Потужності підприємства завантажені на 100% до кінця цього року.
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