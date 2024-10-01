Перевага армії РФ у снарядах на фронті різко скоротилася — яке співвідношення

Російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті. Проте із зими 2024 року вона скоротилася майже втричі.

Перевага РФ у снарядах на фронті зменшилася до 1:3

Як розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, наразі співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року.

Тоді співвідношення було 1 до 8. Сьогодні воно складає по 1 до 3, — повідомив Іван Гаврилюк. Поширити

Гаврилюк зазначив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.

Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна, — додав перший заступник міністра. Поширити

Україна збільшить виробництво артилерійських снарядів. Які плани

«Українська бронетехніка» побудує новий завод, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, заявив директор компанії Владислав Бельбас.

Начальник «Української бронетехніки» розповів про деякі плани на майбутнє, але упустив деталі у цілях безпеки. Проте відомо, що новий завод планують побудувати на території нашої країни.

Ми плануємо відкрити в країні ще один завод, що дозволить нам значно збільшити обсяги постачання, — сказав Бельбас. Поширити

Він не назвав калібри артилерійських снарядів, які будуть виготовлятись надалі, але зазначив, що це точно не будуть боєприпаси радянського зразка 152 мм.